  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya itiraf etti: Üç kat fazla
Dünya

Rusya itiraf etti: Üç kat fazla

Koronavirüse ilişkin günlük açıklanan veriler konusunda büyük eleştiriler alan Rusya hükümetinden flaş bir itiraf geldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 16:59:00 -
Rusya itiraf etti: Üç kat fazla

Rusya, corona virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısını eksik açıklaması iddiasıyla uzun süredir eleştiriyordu. Kremlin hükümetinden geçtiğimiz gün yapılan açıklamaya göre, ülkede corona virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının daha önce bildirilenden üç kat fazla olduğu açıklandı.

Guardian’ın haberinde, Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın pandemiyle mücadelesini uzun süredir övüyor ve ölüm oranın düşük olmasından dolayı ülkesinin batı ülkelerine nazaran iyi bir iş çıkardığını belirtiyordu.

Yüzde 81'den fazla artış var

Bugüne kadar 55 bin 265 kişinin corona virüs sebebiyle hayatını kaybettiği açıklanırken, Rusya Başbakan yardımcısı Tatiana Golikova"Bu dönemde ölüm oranlarındaki yüzde 81’den fazla artış Covid-19’dan kaynaklanıyor” ifadelerini kullanırken bu rakam 186 binin üzerinde kişinin corona virüs sebebiyle hayatını kaybettiği anlamına geliyor.

Rosstat istatistik ajansı, ülkede Ocak ile Kasım ayları arasında hayatını kaybedenlerin sayısının 230 bin arttığını da belirtirken Rusya, bugüne kadar 3 milyon 50 bin 248 kişinin corona virüse yakalandığını açıklamıştı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hücre evi baskınında şok görüntü! FETÖ abisini iğrenç fotoğrafları
Gündem

Hücre evi baskınında şok görüntü! FETÖ abisini iğrenç fotoğrafları

Terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan "Güncel üniversite öğrenci yapılanması" soruşturması kapsamında düzenl..
Türkiye'nin farkı bir kez daha ortaya çıktı... Almanya'dan vatandaşlarına kabarık fatura!
Dünya

Türkiye'nin farkı bir kez daha ortaya çıktı... Almanya'dan vatandaşlarına kabarık fatura!

Koronavirüsün dünyada hızla yayılmasının ardından Türkiye yurtdışındaki vatandaşlarını ücretsiz bir şekilde tahliye ederken Almanya kendi va..
İçişleri Bakanlığı'ndan evlilik genelgesi... Eski zorunluluk kaldırıldı
Gündem

İçişleri Bakanlığı'ndan evlilik genelgesi... Eski zorunluluk kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından evlenme işlemlerinde çiftlerden birinin ikametinin bulunduğu il ve ilçedeki evlendirme memurluğuna müracaat et..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay