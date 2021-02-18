Rusya, İsrail’e alan açmak için çekildi

Mehmet Aydın

Üstten Rusların çekilmesiyle üste sadece Esed rejimi ve İran birliklerinin kaldığı rapor edildi. Böylece üssün kontrolü, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı güçlere geçmiş oldu. T-4 üssü hava üssü daha önce 2018’de iki kez İsrail’in hava saldırılarına hedef olmuştu. İsrail Başbakanı Netanyahu ve bazı üst düzey yetkililerin Putin’le görüşmesi sonrası Rusların İran’a yönelik saldırıya alan açmak için çekildiği iddia edildi.