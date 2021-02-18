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Gündem Rusya, İsrail’e alan açmak için çekildi
Gündem

Rusya, İsrail’e alan açmak için çekildi

Rusya’nın Suriye’nin orta kesimindeki stratejik öneme sahip T-4 üssünden çekildiği bildirildi. Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre Rus güçleri, Humus ilinde yer alan, Tayfur Üssü ve T-4 Üssü olarak da anılan Tiyas Askeri Hava Üssü’nü tamamen terk etti.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 10:20:00 -
Rusya, İsrail’e alan açmak için çekildi

 Mehmet Aydın 

Üstten Rusların çekilmesiyle üste sadece Esed rejimi ve İran birliklerinin kaldığı rapor edildi. Böylece üssün kontrolü, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı güçlere geçmiş oldu. T-4 üssü hava üssü daha önce 2018’de iki kez İsrail’in hava saldırılarına hedef olmuştu. İsrail Başbakanı Netanyahu ve bazı üst düzey yetkililerin Putin’le görüşmesi sonrası Rusların İran’a yönelik saldırıya alan açmak için çekildiği iddia edildi. 


Yeni Akit Gazetesi
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