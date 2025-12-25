Rusya, İsrail ve Suriye için devreye girdi

İsrail devlet televizyonu KAN’ın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Rusya ile Suriye arasındaki ilişkiler son dönemde “iyileşme evresine” girdi. Haberde, Rusya’nın geçen ay Lazkiye bölgesine asker ve teçhizat sevk etmesinin bu sürecin göstergelerinden biri olduğu savunuldu.

Aynı kaynaklara göre Moskova, İsrail ile Suriye arasında yürütülen güvenlik anlaşması görüşmelerinde, ABD’nin onayıyla arabulucu rolü üstlenmeye çalışıyor. Görüşmelerin bugüne kadar Azerbaycan’ın öncülüğünde yürütüldüğü, Tel Aviv ve Şam’dan üst düzey heyetlerin Bakü’ye ziyaretler gerçekleştirdiği de iddia edildi.

Haberde, Rusya’nın Baas dönemi benzeri bir düzenlemeyle askeri unsurlarını Suriye’nin güneyinde, İsrail sınırına yakın alanlarda konuşlandırmak istediği öne sürüldü. İsrail’in ise Türkiye’nin Suriye’nin güneyinde etkinlik kazanmasını sınırlamak amacıyla Rus askeri varlığını “daha kabul edilebilir” bir seçenek olarak gördüğü iddia edildi.

Tüm bu temaslara rağmen taraflar arasında hâlâ önemli görüş ayrılıklarının bulunduğu, ancak son haftalarda sınırlı da olsa bazı ilerlemeler kaydedildiği ileri sürüldü.

İsrail–Suriye müzakere süreci

Suriye ile İsrail arasında yeni bir güvenlik düzenlemesi için, ABD öncülüğünde önceki aylarda da çeşitli temaslar yürütülmüştü. ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, eylül ayında tarafların “gerginliği azaltma anlaşmasına yakın” olduğunu açıklamıştı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara da 17 Eylül’de yaptığı değerlendirmede, müzakerelerin “yakın zamanda sonuçlanabileceğini” söylemişti.

Ancak süreç ilerlemedi. Aralık ayında yapılan karşılıklı açıklamalarda Tel Aviv, Şam’dan başlayarak güneydeki tampon bölgeye kadar uzanan hattın silahsızlandırılmasını şart koşarken; Şam yönetimi, İsrail işgal ettiği Suriye topraklarından çekilmeden herhangi bir anlaşmaya varılmayacağını bildirdi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar da 10 Aralık’ta verdiği bir mülakatta, iki ülke arasındaki mesafenin daha da açıldığını ve güvenlik anlaşması ihtimalinin zayıfladığını dile getirmişti.