0553 313 94 23
impression

Rusya-İsrail krizi sonrası yeniden saldırıya geçtiler

Suriye'de, geçtiğimiz ay Rus uçağının düşürülmesinin ardından İsrail, ilk defa bölgeye hava saldırısı düzenledi

30 Ekim 2018 Salı 14:12
Rusya-İsrail krizi sonrası yeniden saldırıya geçtiler

İsrail Savunma Kuvvetleri’nden ismini açıklamak istemeyen bir yetkili, Rus uçağının düşürülmesi olayının ardından da Suriye’ye saldırılarını devam ettirdiklerini söyledi.

İsrail devlet kanalı, İran’a ait olduğunu düşündükleri Hizbullah militanlarına ekipman gönderilen bir gemiyi vurduklarını açıkladı.

Yaklaşık 7 buçuk yıldır devam eden Suriye savaşı boyunca hava saldırılarını sürekli devam ettirdiklerini söyleyen İsrail, 17 Eylül’de yaşanan Rus uçak kazasına benzer olayların yaşanmasını önlemek için çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.

Diğer yandan Rus uçağının düşürülmesinden sonra, İsrail uçaklarının Suriye'de bazı hedefleri vurduğu ancak bunların duyurulmadığı öne sürüldü.

İsrail medyası, Rusya’nın talebi üzerine hava saldırısı yapılmadığı veya Moskova ile olası bir kriz yaşanmasının istenmemesi nedeniyle saldırıların saklandığı iddia edildi.

İsrail Başbaşkanı Binyamin Netanyahu, güvenlik konulu işbirliği için Putin ile ‘çok yakında’ görüşeceklerini söyledi.

Rusya-İsrail arasında diplomatik gerginlik neden yaşandı?

Lazkiye yakınlarında “IL-20” model 15 kişilik askeri mürettebat taşıyan bir Rus uçağı, Suriye hava sistemleri tarafından yanlışlıkla vurulduğu açıklanmıştı. Rusya ise, askeri uçağının düşürülmesinden dolaylı olarak İsrail’in suçu olduğunu belirtmiş ve gerektiği takdirde İsrail’e misillemede bulunabileceğini söylemişti.

Rus yetkililer, “İsrail'in sorumsuz davranışı nedeniyle 15 askerimiz öldü” diyerek İsrailli pilotların Rus jetini Suriye hava savunma sisteminin olduğu yöne ittiğini ifade etmişti.

Daha sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin diplomatik gerilimi düşüren bir açıklama ile, Rus savaş uçağının Suriye hava sahasında 'trajik ve tesadüfi olayların bir zinciri olarak' düşürüldüğünü söylemişti.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 14:12
  1. İsrail
  2. Rusya

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP’li Akçay: CHP bölücülerin eteğiniin altında siyaset yapıyor
    1. MHP’li Akçay: CHP bölücülerin..
    2. Kestane pişirmek bir zanaat!
    3. İstanbul’a yeni bir teknokent geliyor
    4. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 5 ilin..
    5. İran'da hükümet devlet televizyonunu..
    6. İran'dan Türkiye açıklaması: Anlaştık
    7. Bim'de bu hafta indirimde ne var?
    8. Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden..
    9. 2019 asgari ücret ne olur
    10. Türkiye’den Hindistan’a 100 su kuyusu
    11. PTT personel alımı 2018 başvuru formu
    12. Ali Koç takımı fena payladı: Büyük..
    13. Derbi biletleri satışa çıktı! İşte..
    14. Müslüman siyasetçinin Facebook hesabı..
    15. Terim'den flaş karar! Derbi öncesi...
    16. PTT personel alımı 2018 PTT 55 bin..
    17. Fenerbahçe'de flaş gelişme! O isim..
    18. E-5'teki korkunç cinayetin sırrı çözüldü
    19. Ayaklar taşıdığı ağırlığa isyan eder
    20. Haftalık 90 bin Pound kazanacak!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı

    Günün Karikatürü

    30 Ekim 2018
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?