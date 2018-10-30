Rusya-İsrail krizi sonrası yeniden saldırıya geçtiler

İsrail Savunma Kuvvetleri’nden ismini açıklamak istemeyen bir yetkili, Rus uçağının düşürülmesi olayının ardından da Suriye’ye saldırılarını devam ettirdiklerini söyledi.

İsrail devlet kanalı, İran’a ait olduğunu düşündükleri Hizbullah militanlarına ekipman gönderilen bir gemiyi vurduklarını açıkladı.

Yaklaşık 7 buçuk yıldır devam eden Suriye savaşı boyunca hava saldırılarını sürekli devam ettirdiklerini söyleyen İsrail, 17 Eylül’de yaşanan Rus uçak kazasına benzer olayların yaşanmasını önlemek için çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.

Diğer yandan Rus uçağının düşürülmesinden sonra, İsrail uçaklarının Suriye'de bazı hedefleri vurduğu ancak bunların duyurulmadığı öne sürüldü.

İsrail medyası, Rusya’nın talebi üzerine hava saldırısı yapılmadığı veya Moskova ile olası bir kriz yaşanmasının istenmemesi nedeniyle saldırıların saklandığı iddia edildi.

İsrail Başbaşkanı Binyamin Netanyahu, güvenlik konulu işbirliği için Putin ile ‘çok yakında’ görüşeceklerini söyledi.

Rusya-İsrail arasında diplomatik gerginlik neden yaşandı?

Lazkiye yakınlarında “IL-20” model 15 kişilik askeri mürettebat taşıyan bir Rus uçağı, Suriye hava sistemleri tarafından yanlışlıkla vurulduğu açıklanmıştı. Rusya ise, askeri uçağının düşürülmesinden dolaylı olarak İsrail’in suçu olduğunu belirtmiş ve gerektiği takdirde İsrail’e misillemede bulunabileceğini söylemişti.

Rus yetkililer, “İsrail'in sorumsuz davranışı nedeniyle 15 askerimiz öldü” diyerek İsrailli pilotların Rus jetini Suriye hava savunma sisteminin olduğu yöne ittiğini ifade etmişti.

Daha sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin diplomatik gerilimi düşüren bir açıklama ile, Rus savaş uçağının Suriye hava sahasında 'trajik ve tesadüfi olayların bir zinciri olarak' düşürüldüğünü söylemişti.