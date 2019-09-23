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Rusya İslam'a koşuyor!

Rus basınına Moskova'daki Müslüman cemaat hakkında bilgi veren Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin, Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşayan Müslümanların sayısının 3 milyonu aştığını söyledi.

23 Eylül 2019 Pazartesi 20:13
Rusya İslam'a koşuyor!

Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin, Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşayan Müslümanların sayısının 3 milyonu aştığını açıkladı.

Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin, Moskova'da cami ve ibadethanelerin arttığına dikkat çekerek, Müslüman nüfusunun 1998 yılından beri büyük artış gösterdiğini ve buna dair çalışmalar yapıldığını söyledi. Rus basınına Moskova'daki Müslüman cemaat hakkında bilgi veren Gaynuttdin, "Moskova'da şuan Müslümanların sayısı 3 milyonu aştı, üstelik 4 milyona yaklaştı. Bu rakam 1998 yılına kadar 800 bin civarındaydı" dedi.

Moskova'da ibadethane sıkıntısı olduğunu da dile getiren Gaynuttin, bu doğrultuda çalışmaların istikrarla devam ettiğini ve yeni camilerin inşası ve yeni proje çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Moskova'da artan Müslüman nüfusun özellikle Orta Asya'dan çalışmaya gelen göçmenler nedeniyle artış gösterdiğini söyleyen Gaynutdin, bu artışın her yıl yükselerek sürdüğünü ifade etti

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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 20:13
  1. Rusya
  2. Moskova

YORUM YAZ

  • mikiforovmikiforov18 dk önce
    Son paragrafla başlık biraz uyumsuz olmuş
  • Sülün OsmanSülün Osman28 dk önce
    Kimsenin bi yere koştuğu yok. Göçmenlerden artıyormuş. Başlığa bak, habere bak, hizaya gel...

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