Rusya, işgal için bakın hangi bahaneyi kullanacakmış

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmek için Donbass bölgesinde gerçekleşen saldırıları bahane olarak kullanacağı iddia edildi. Bölge kaynaklarının aktardığı bilgilere göre Rus ordusu, uzun süredir beklenen Ukrayna saldırısına başlamak için, bölgede devam eden çatışmaları bir bahane olarak kullanacak. Donbass bölgesinde Rusya bağlantılı Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin yetkilileri, Rus basınına açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamalarda, bölgedeki devletlerin "Ukrayna saldırılarına karşı Rusya'dan yardım isteyebileceği" kaydedildi. Rusya'nın bu şekilde, "Ukrayna'nın bölgedeki Rus kökenli vatandaşların hayatlarına bir tehdit oluşturduğunu" ileri sürerek, Ukrayna'ya yönelik işgalini meşrulaştırmaya çalışacağı düşünülüyor.