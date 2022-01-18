  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya, İran ve Çin'den gövde gösterisi!
Dünya

Rusya, İran ve Çin'den gövde gösterisi!

Rusya, İran ve Çin'in Basra Körfezi civarında ortak deniz tatbikatı yapacağı duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-01-18 16:14:00 -
Rusya, İran ve Çin'den gövde gösterisi!

Rus ordusuna ait Pasifik Filosundan yapılan açıklamaya göre, güdümlü füze kruvazörü "Varyag", denizaltı karşıtı gemisi "Admiral Tributs" ve deniz tankeri "Boris Butoma"dan oluşan müfreze İran'ın Çabahar Limanı'na demir attı.

Açıklamada, "Rus donanmasının resmi heyeti, Rusya, İran ve Çin savaş gemilerinin ortak deniz tatbikatlarının düzenlenmesi konusunda planlanan konferansa katılacak." ifadesine yer verildi.

Rusya'nın Tahran Büyükelçisi Levan Cagaryan, kasım ayında Rus basınına yaptığı açıklamada, Rusya, İran ve Çin'in 2022'nin başında ortak askeri deniz tatbikatı yapacağını bildirmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay