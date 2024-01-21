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Ekonomi Rusya indirim kararı aldı mı? Rusya'da petrol ilerleyişi: Rusya'nın petrol gelirleri altı ayın ilk yarısında geriledi
Ekonomi

Rusya indirim kararı aldı mı? Rusya'da petrol ilerleyişi: Rusya'nın petrol gelirleri altı ayın ilk yarısında geriledi

Yeniakit Publisher
2024-01-21 14:44:00 - 2024-01-21 15:00:26
Rusya indirim kararı aldı mı? Rusya'da petrol ilerleyişi: Rusya'nın petrol gelirleri altı ayın ilk yarısında geriledi

Düşen petrol fiyatlarına ilave olarak indirimli petrol satışları nedeniyle artan hacime rağmen Rusya'nın petrol fiyatları, aralık ayı itibariyle farklılık gösteriyor. Rusya Merkez Bankası savaşın ardından şok faiz de artışıyla politika faizini yüzde 20'ye çıkarmış, sonrasında kademeli olarak indirimler yapmıştı. Petrolde indirim yapacak mı henüz bir haber ajanslara düşmedi.

Rusya’nın petrol gelirleri altı ayın en düşüğünde

OPEC’in günlük 27 milyon varillik üretiminin yüzde 30’unu tek başına üreten Rusya’nın petrol geliri, altı ayın en düşüğü olan 14.4 milyar dolara geriledi. Ural petrolünün varili aralıkta 60 doların da altına gerilerken, Rusya’dan düşük fiyata petrol alan ülkelerin başında Hindistan geliyor.

Düşen petrol fiyatlarına ilave olarak indirimli petrol satışları nedeniyle artan hacime rağmen Rusya’nın petrol fiyatları, aralık ayı itibariyle son altı ayın en düşüğüne geriledi.

PETROL İHRACATI AYLIK 7.8 MİLYON VARİLE ULAŞTI

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre, geçtiğimiz yılın son ayında Rusya’nın toplam petrol ihracatı aylık 500 bin varil artışla 7.8 milyon varile ulaşırken, buna karşılık petrol gelirleri son altı ayın en düşüğü olan 14.4 milyar dolara geriledi.

G7 ÜLKELERİNİN BELİRLEDİĞİ ALT SINIR

Rusya’nın petrol ihracatının ana kaynağı olan Ural petrolünün varili aralık ayının ilk günlerinde G7 ülkelerinin belirlediği alt sınır olan 60 doların da altına geriledi.
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Bu dönemde Rusya’dan düşük fiyata petrol alan ülkelerin başında Hindistan geliyor.

GÜNLÜK ÜRETİM SUUDİ ARABİSTAN’I DA GERİDE BIRAKTI

istanbulticaretgazetesi'ne göre: Aralık ayında Rusya’nın petrol üretimi günlük 9.48 milyon varil ile 8.95 milyon varillik üretim yapan Suudi Arabistan’ı geride bırakırken, 27 milyon varil toplam üretim yapan OPEC ülkelerinin üretiminin yüzde 30’u kadar üretimi tek başına gerçekleştirdi.

Çok dikkat çekmişti: Rusya Merkez Bankası'ndan 'olağanüstü' faiz indirimi yapmıştı. Rusya Merkez Bankası olağanüstü toplantısında politika faizini 300 baz puan indirimle yüzde 11'e çekti. Petrol fiyatı konusunda sürekli değişiklik olurken son bir indirim haberi bulunmuyor.

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