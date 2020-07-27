Rusya ile uçuşlar ne zaman başlıyor?

Koronavirüs nedeniyle pek çok ülke sınır kapılarını kapatmak zorunda kalmışken Türkye ile Rusya'da karşılıklı olarak uçuşları durdurmuştu.

Koronavirüs salgınında noramlleşme sürecine girilmesiyle birlikte Türkiye - Rusya arasında uçak seferleri tekrar başlaması kararlaştırıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; iki ülke arasında yapılan görüşmeler neticesinde Türkiye - Rusya uçak seferleri 1 Ağustosdan itibaren başlayacak. Bakan Adil Karaismailoğlu, ilk etapta Rusya'dan Moskova, Saint-Petersburg, Rostov-on-Don ve Türkiye'den İstanbul ve Ankara arasında uçuşların gerçekleştirileceğini belirtti.

Bakan Karaismailoğlu pandeminin durumuna göre Kuveyt, Hindistan ve Güney Afrika ile uçuşların başlayacağını belirtirken, "Salgının seyrine bağlı olarak Tunus, Cezayir, Mısır, Kırgızistan, Irak, Kenya ve Özbekistan da uçuşlara başlanabilecek diğer ülkeler arasında yer alıyor" şeklinde açıklamada bulundu.