Rusya ile ticarete ‘Milli Para’ dopingi

Buğra Kardan

Suriye’yi terör örgütlerinden arındırmak için el ele veren Türkiye ile Rusya, 25 milyar doları aşan karşılıklı ticareti dörde katlamak için de gerekli her adımı atıyor. Bu adımları yakından takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iki ülkenin milli para birimleriyle ithalat ve ihracatı arttırmak için yaptıkları anlaşmanın 100 milyar dolarlık ticaret hedefini yakalamaya imkân tanıyacağını dile getirmesi iş adamlarını yüreklendirdi.

İhracatçı korunaklı

Üreticiler ve ihracatçılar, anlaşmanın kendilerini kur şoklarına karşı koruduğuna dikkat çekerek, “Çok şükür şu anda Rus müşterilerimize ürünlerimizi rahatlıkla satıyoruz. Dolarda görülen oynamalardan zarar görmüyoruz. Bu durum bizi memnun ediyor, hedeflerimizi büyütmeye yöneltiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Yeni iş birlikleri yolda

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın da Yeni Akit’e yaptığı açıklamada Türkiye’nin Rusya’yla ihracatının 3,4 milyar dolar, ithalatının ise 22,3 milyar dolar seviyesinde olduğuna işaret etti. Rusya’nın tüm dünyadan elektrikli aletler, dayanıklı tüketim ürünleri, mobilya takımları, dondurucular, inşaat malzemeleri ve gıda maddeleri ithal ettiğini aktaran Aydın, şunları söyledi: “Karşılıklı ticareti dengelemek adına bu ürünlere odaklanmalıyız. Enerji ve tarım konusunda da iş birliklerini de arttırmalıyız. 2019’un ilk 5 ayı itibariyle Türkiye ve Rusya’nın ticareti 10 milyar dolar mertebelerinde. Şüphesiz, bu olumlu tabloda vize muafiyeti ile ithalat ve ihracatta yerli para kullanımını öngören anlaşmanın payı büyük.”

Yatırımları arttırmalıyız

“Şu ana kadar 10 milyar dolar Rusya’da, 10 milyar dolar da Türkiye’de yerleşik yatırımlar yapıldı” diyen Aydın, “Bu rakamı daha da yukarı taşımalıyız, karşılıklı ticaretimizi ise arttırmalıyız. Rusya, bizim için önemli bir ülke, iyi bir müşteri. 100 milyar dolar olan ticaret hedefinin yakalanmaması için hiçbir neden yok” diye konuştu.