Türkiye en çok Schengen başvurusu yapan ülke oldu! Turistler için yurt dışı tatil destinasyonu

Türkiye’den yapılan başvurular incelendiğinde en fazla başvurunun 223 bin 699 ile Almanya Büyükelçiliği, konsolosluklara ve vize merkezlerine yapıldığı kaydedildi. Almanya’yı 164 bin 829 ile Yunanistan’ın ve 115 bin 114 ile Fransa’nın izlediği bilgisi verildi.

Ukrayna işgali ve Çin’in etkisi

Türkiye’nin ilk sıraya yükselmesinin nedenleri olarak Çin’in pandemi nedeniyle 2022’de özellikle turizm sektöründe son derece katı kurallar uygulaması ve kendi vatandaşlarını salgın korkusu nedeniyle yurtdışına seyahat etmesini engellemesi ve Ukrayna’nın işgalinin ardından Rusya’ya getirilen kısıtlamaların yol açtığı Rus başvuru sayısının dramatik bir şekilde düşmesi gösterildi.

Rusya daha da gerileyebilir, Çin başvuruları ise artacak

SchengenVisaInfo’nun kurucusu Besart Bajrami verilerle ilgili yaptığı değerlendirmede, “Türkiye’nin birinci olmasının en önemli nedenlerinden biri, başvuran Türklerin sayısındaki artış değil; Ukrayna işgali ve Çin’in etkisidir. Savaşın devam etmesi halinde Rusya bu yıl tablonun daha da gerilerine inebilir. Çinli turistlerin Avrupa’yı tercih etmeleri henüz pandemi öncesi seviyelere gelmese de 2023’te Çinli başvuranların sayısı kesin olarak artacak” dedi.( turizmgunlugu)

Öte yandan Rusya’da 2023’ün en iyi tatil destinasyonları belirlendi. News.ru ve turizm sektörü uzmanlarının hazırladığı raporlara göre; Liste başında Türkiye var. Türkiye’nin hala yaz tatili için en uygun fiyatlı destinasyonlardan biri olduğuna dikkat çekildi. 1.Mısır 2-Birleşik Arap Emirlikleri 3-Yunanistan 4-Güney Kıbrıs

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