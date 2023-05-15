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Ekonomi Türkiye en çok Schengen başvurusu yapan ülke oldu! Turistler için yurt dışı tatil destinasyonu
Ekonomi

Türkiye en çok Schengen başvurusu yapan ülke oldu! Turistler için yurt dışı tatil destinasyonu

Yeniakit Publisher
2023-05-15 21:30:00 - 2023-05-15 21:44:38
Türkiye en çok Schengen başvurusu yapan ülke oldu! Turistler için yurt dışı tatil destinasyonu

Schengen Vize İstatistikleri verilerine göre, Türkiye’nin 2022 yılında ulaştığı başvuru sayısı 700 bini aştı. Böylelikle Rusya tarihinde ilk kez ikinci sırada yer aldı. Öte yandan Rus medyası, Rusya’da 2023 yılının en iyi tatil destinasyonu Türkiye seçildiğini yazdı. Vatandaşlar Türkiye'deki gelişmeleri haberlerini yakından takip ediyorlar. Turist çekmeyi hedefleyen Türkiye Schengen başvurusu en çok yapan ülke olduğu ortaya çıktı. Türkiye'nin turizm sektöründeki güncel haberi...

Türkiye’den yapılan başvurular incelendiğinde en fazla başvurunun 223 bin 699 ile Almanya Büyükelçiliği, konsolosluklara ve vize merkezlerine yapıldığı kaydedildi. Almanya’yı 164 bin 829 ile Yunanistan’ın ve 115 bin 114 ile Fransa’nın izlediği bilgisi verildi.

Ukrayna işgali ve Çin’in etkisi

Türkiye’nin ilk sıraya yükselmesinin nedenleri olarak Çin’in pandemi nedeniyle 2022’de özellikle turizm sektöründe son derece katı kurallar uygulaması ve kendi vatandaşlarını salgın korkusu nedeniyle yurtdışına seyahat etmesini engellemesi ve Ukrayna’nın işgalinin ardından Rusya’ya getirilen kısıtlamaların yol açtığı Rus başvuru sayısının dramatik bir şekilde düşmesi gösterildi.

Rusya daha da gerileyebilir, Çin başvuruları ise artacak

SchengenVisaInfo’nun kurucusu Besart Bajrami verilerle ilgili yaptığı değerlendirmede, “Türkiye’nin birinci olmasının en önemli nedenlerinden biri, başvuran Türklerin sayısındaki artış değil; Ukrayna işgali ve Çin’in etkisidir. Savaşın devam etmesi halinde Rusya bu yıl tablonun daha da gerilerine inebilir. Çinli turistlerin Avrupa’yı tercih etmeleri henüz pandemi öncesi seviyelere gelmese de 2023’te Çinli başvuranların sayısı kesin olarak artacak” dedi.( turizmgunlugu)

Öte yandan Rusya’da 2023’ün en iyi tatil destinasyonları belirlendi. News.ru ve turizm sektörü uzmanlarının hazırladığı raporlara göre; Liste başında Türkiye var. Türkiye’nin hala yaz tatili için en uygun fiyatlı destinasyonlardan biri olduğuna dikkat çekildi. 1.Mısır 2-Birleşik Arap Emirlikleri 3-Yunanistan 4-Güney Kıbrıs

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