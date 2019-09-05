0553 313 94 23

Rusya ile Japonya "barış anlaşması" için çabalayacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin:- "1956'da imzalanan deklarasyon kapsamında, ikili ilişkilerin düzeltilmesi ve Japonya ile barış anlaşmasının yapılması için çabalayacağız"- Japonya Başbakanı Abe Şinzo:- "Bir sonraki adım, tarihi görevimiz olan barış anlaşmasının imzalanmasıdır. Tarih karşısında bu sorumluluğu üstlenerek, barış anlaşmasını yapalım"

05 Eylül 2019 Perşembe 13:46
Rusya ile Japonya "barış anlaşması" için çabalayacak

MOSKOVA (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, adalar sorunu kapsamında Japonya ile barış anlaşması imzalanması konusunda çabalayacaklarını söyledi.

Putin ve Japonya Başbakanı Abe Şinzo, Rusya'nın Vladivostok şehrindeki 5. Doğu Ekonomi Forumu'nda adalar sorunu kapsamında barış anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Japonya ile barış anlaşması sorununu çözmek istediklerini dile getiren Putin, "1956'da imzalanan deklarasyon kapsamında, ikili ilişkilerin düzeltilmesi ve Japonya ile barış anlaşmasının yapılması için çabalayacağız." şeklinde konuştu.

Putin, "Burada, üçüncü ülkelerin pozisyonlarını ve Japonya'nın ABD dahil olmak üzere, üçüncü ülkeler karşısındaki yükümlülüklerini dikkate almalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Japonya Başbakanı Şinzo da barış anlaşmasının yapılması için Putin'e çağrıda bulunarak, "Bir sonraki adım, tarihi görevimiz olan barış anlaşmasının imzalanmasıdır. Tarih karşısında bu sorumluluğu üstlenerek barış anlaşmasını yapalım." ifadelerini kullandı.

- Adalar sorunu

Rusya ve Japonya, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Rusların "Kuril Adaları", Japonya'nın ise "Kuzey Bölgeleri" olarak adlandırdığı toprak parçası konusundaki uyuşmazlık nedeniyle resmi barış anlaşması imzalayamamıştı.

Sovyetler Birliği, 1949'da işgal ettiği adalarda yaşayan tüm Japon vatandaşlarını sınır dışı etmişti. Barış anlaşmasının imzalanması için ilk olarak 2014'ün başında düzenlenen müzakereler ise Ukrayna krizi nedeniyle dondurulmuştu. Söz konusu bölge, Pasifik Okyanusu'nda bulunan Iturup, Kunaşiri, Şikotan ve Habomai adalarından oluşuyor.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 13:46
  1. adaları sorunu
  2. barış anlaşması
  3. Japonya
  4. Rusya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Geçmişten Günümüze Afrika' okurunu selamlıyor
    1. 'Geçmişten Günümüze Afrika' okurunu..
    2. 12 Dev Adam kupaya veda etti
    3. TİKA’dan Hırvatistan’da dostluk spor..
    4. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    5. Rusya duyurdu! SU-57 için ilk..
    6. MSB: "2 Türk ve 2 ABD helikopteri,..
    7. EFEST, eğitime de destek olacak
    8. Yeni Zelanda'da kızamık vakası bini..
    9. Başarılı sporcular ödüllendirildi
    10. 80 bin Çankayalı yaz etkinliklerinde..
    11. Elvan’dan Mezitli’ye hastane müjdesi
    12. Şehir Hastanesinde 100’üncü açık kalp..
    13. Zonguldak'ta maden ocağındaki patlama
    14. Bacası tutuşan fabrikada yangın devam..
    15. İstanbullular dikkat! 9 Eylül'de..
    16. Fiat'ın tüketiciye desteği devam ediyor
    17. Engelli vatandaşa ‘Arsa alacağız’..
    18. Babacan'ın yakın çevresi Akit'e..
    19. Sincan’ın meşhur kavunları artık..
    20. Vestel IFA’da yeni teknolojilerini..
    21. Sudan’da sel mağduru 480 aileye yardım
    22. Eminönü alt geçidindeki esnafa kredi
    23. Eyüpsultan Belediyesinden kadınlara..
    24. Taekwondo Türkiye Şampiyonası Sivas’ta..
    25. Uyuşturucu tüccarlarına darbe
    26. Üniversiteli İrem Su'nun öldüğü trafik..
    27. Kılıçdaroğlu yine gaf yaptı
    28. MSB: "Suriye’de Fırat’ın doğusunda..
    29. Fırat'ın doğusunda üçüncü ortak..
    30. Putin’den Türkiye çıkışı: “Türkiye,..
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'