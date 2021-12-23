Rusya ile derin bir krize sürüklenir miyiz?

Habertürk yazarı Çetiner Çetin, NATO ilk kez Ukrayna geriliminde Rusya’ya karşı somut önlemlerle yanıt vermeye hazırlanırken, NATO’nun olası müdahale kuvvetinin komutasının Türkiye'de olmasının bizim açımızdan süreci çok daha kritik kıldığına dikkat çekti. "Komuta bizde iken Rusya’ya yönelik pimi çekili bomba elimize verilirse ne olur? Moskova ile düşürülen uçak krizinden daha derin bir krize sürüklenir miyiz?" diye soran Çetin, askeri, siyasi, ekonomik ve istihbari anlamda son derece dikkatli olmamız gereken günlerden geçtiğimiz uyarısında bulundu. İşte o yazı:

"NATO ilk kez Ukrayna geriliminde Rusya’ya karşı somut önlemlerle yanıt vermeye hazırlanırken, NATO’nun olası müdahale kuvvetinin komutasının Türkiye'de olması bizim açımızdan süreci çok daha kritik kılıyor… Askeri, siyasi, ekonomik ve istihbari anlamda son derece dikkatli olmamız gereken günlerden geçiyoruz.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal hazırlıklarını başlattığına dair istihbarat bilgilerinin NATO üyesi ülkelerin liderleriyle paylaşılmasının ardından ABD’nin başını çektiği ülkeler askeri destek ve ekonomik yaptırımlar dahil birçok seçeneği gündemine aldı. Rusya 100 bin askerini sınır hattı boyunca konuşlandırdı. NATO da 35 bin ila 40 bin kişilik özel askeri birliğin bölgeye taşınmasına dair hareket planları yapıyor. Brüksel’deki karargâhta yapılan planlar NATO’nun özel birlikleri olarak tanımlanan “NATO Mukabele Kuvveti” (NRF) temel alınarak hazırlanıyor. Görüştüğüm Brüksel’deki diplomatlar NRF bünyesindeki Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti’ni (VJTF- Very High Readiness Joint Task Force) öncü güç olarak görüyor. VJTF’nin 2014’te Ukrayna Krizi sırasında Rusya'ya karşı caydırıcı bir kuvvet olarak kurulması kararlaştırılmıştı. NATO üyelerinin dönüşümlü komuta ettiği kuvvete 2020'de Polonya, 2019'da Almanya öncülük etmişti. VJTF yaklaşık 6 bin 400 askerden oluşuyor ve 20 bin askeri kısa süre içinde mobilize edebiliyor.

Farklı NATO birliklerinden katılımların yapılması planlanan askeri hareket planına göre VJTF koordinasyonu ve süreci yürütmekle görevlendirilecek. Görüştüğüm NATO diplomatları Rusya’nın Ukrayna’yı olası işgali durumda en fazla beş gün içinde 35-40 bin civarında özel eğitimli askerin bölgeye intikal edebilecek duruma getirileceğini söylüyor. Burada Türkiye’yi yakından ilgilendiren oldukça riskli bir durum var… VJTF’nin komuta merkezi şu anda Türkiye tarafından yönetiliyor. Geçen yıl Polonya'dan devraldığımız yönetim yıl sonuna kadar bizde olacak, sonra Fransa’ya geçecek.

Peki, VJTF’nin komutası bizde iken Rusya’ya yönelik pimi çekili bomba elimize verilirse ne olur? Moskova ile düşürülen uçak krizinden daha derin bir krize sürüklenir miyiz? Ukrayna-Rusya krizi nasıl yönetilecek? (...)"