Rusya ile ABD arasında kriz: Üç Amerikalı diplomat ‘istenmeyen kişi’ ilan edilecek
Rusya Dışişleri Bakanlığı, 3 Amerikan diplomat ile ilgili ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'ne nota gönderdi.
ABD Büyükelçiliği'ne gönderilen notada "Bir Rus vatandaşının kişisel eşyalarını çaldığı" gerekçesiyle üç diplomatın dokunulmazlığının kaldırılması ve yargıya hesap vermelerinin önünün açılması istendi.
Rusya'nın isteğini kabul edilmemesi durumunda üç diplomat istenmeyen kişi ilan edilecek ve diplomatların Rusya'yı hemen terk etmeleri beklenecek.