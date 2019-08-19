Rusya İdlib’i bombaladı: 3 ölü, 5 yaralı Rusya Hava Kuvvetlerinin Suriye’nin İdlib kentine düzenlediği hava saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Rusya Hava Kuvvetlerinin Suriye’nin İdlib kentine düzenlediği hava saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Gerilimi azaltma bölgesi ilan edilen Suriye’nin İdlib ilinde gerilim azalmıyor. Hava saldırılarının arttığı İdlib’e Rusya Hava Kuvvetleri tarafından hava saldırısı düzenlendi. İdlib’in Hayeş köyünü hedef alan Rus uçakları 3 sivilin hayatını kaybetmesine neden oldu. Bölgeye intikal eden sivil savunma ekipler, 5 kişinin yaralandığını ve yaralıların bölgedeki sahra hastanelerine kaldırıldığını kaydetti.

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