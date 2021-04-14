Rusya için kotanın arttırılmasını bekliyor
Rusya’nın Türkiye’ye uyguladığı domates ihracat kotasını 250 bin tonda 300 bin tona çıkarmaya hazırlanması olumlu yankı uyandırdı.
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Rusya Tarım Bakanlığı’nın Türkiye’den ithal edilen domateste kotayı arttırmak için yürüttüğü çalışmanın sevindirici olduğunu belirtti. Uçak, Türkiye geneli taze domates ihracatında mevcut kotanın 249 bin 746 tonluk kısmının kullanıldığını kaydetti. Yeniihracat bağlantıları için firmaların Moskova’dan gelecek habere odaklandığını ifade etti. Rusya’ya domates ihracatında 2020’de yüzde 28 düşüş görüldüğüne dikkat çeken Uçak, “Bunun en önemli nedeni kota. Kota kaldırıldığı takdirde Rusya’ya domates ihracatımızı 100 milyon doların üzerine taşıyabiliriz” dedi.