Birleşik Krallık Savunma İstihbaratı, işgalci Rusya'nın Zaporrijjya'nın işgal altındaki bölümünde seferberlik düzenleme niyetini analiz etti.

Uzmanlar, Zaporijjya'nın işgal altındaki kısmındaki Kremlin vekilinin, Rusya'nın bölgenin işgal altındaki topraklarında zorunlu askerlik için gerekli altyapıyı ve mekanizmaları geliştirdiğini belirten bir "kararname" yayınladığını bildirdi. İstihbarat raporlarına göre bu, Rusya'nın bir kısmı işgal altında olan Zaporijjya'da yapılan ilk askeri çağrı olacak.

Raporda belirtildiği gibi Rusya Federasyonu, bunu Rus silahlı kuvvetlerinin ilave birlik ihtiyacını karşılamanın bir yolu olarak görüyor.

Ancak Zaporijjya nüfusunun büyük bir kısmı bölgeyi terk ettiği için bu tür tedbirlerin etkisi sınırlı olacaktır. Örneğin, Rusya'nın kontrolü altındaki Zaporrijya'nın en büyük şehri olan Melitopol, savaş öncesi nüfusunun yalnızca yüzde 40'ını elinde tutuyor ve bunların yarısı şehirde iş teklif edilen etnik Ruslardan oluşuyor.

BÖLGEDE, RUSLAŞTIRMA POLİTİKASI İZLENİYOR

Birleşik Krallık Savunma İstihbaratı, "Bu karar aynı zamanda, geçici olarak işgal edilen bölgelerdeki Rus yetkililerin, halkı Rus yönetimini kabul etmeye zorlamak için yürüttüğü daha geniş bir kampanyanın da bir parçası" açıklamasını yaptı.

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Bu aynı zamanda sakinlerin Rus pasaportuna sahip olmalarını ve son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanmalarını sağlama çabalarıyla da tutarlıdır. Raporda, "Kremlin, Ukrayna'nın işgal altındaki topraklarında amansız bir Ruslaştırma politikası izlemeye devam ediyor" ifadesine yer verildi.