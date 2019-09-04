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Rusya, hava üssüne yaklaşan İHA'ları imha etti!

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki Hmeymim Hava Üssü'ne yaklaşan iki adet insansız hava aracının imha edildiğini açıkladı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 09:09
Rusya, hava üssüne yaklaşan İHA'ları imha etti!

Rusya Savunma Bakanlığı,Suriye'deki Hmeymim Hava Üssü yakınlarında iki insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini belirtti.

Bakanlığın açıklamasında, "3 Eylül günü saat 21.20 (TSİ) sıralarında, hava sahası kontrol araçları tarafından Rusya'nın Hmeymim hava üssü yakınlarında iki insansız hava aracı manevra halinde tespit edildi. İHA'lar kuzeybatı yönünden Rus hava üssüne yaklaşıyordu" ifadelerine yer verildi.

Sputnik'in haberine göre hava üssündeki standart hava savunma sistemlerinin "militanlara" ait iki İHA'yı imha ettiği ifade edilirken, saldırı sonucu yaralanan olmadığı ve maddi hasara yol açılmadığı, Hmeymim'im planlı bir düzende çalışmaya devam ettiği kaydedildi.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 09:09
  1. Rusya Savunma Bakanlığı
  2. Suriye
  3. Hmeymim Hava Üssü
  4. İHA

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