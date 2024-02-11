  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Maraş depremini önceden bilen isimden korkutan uyarı: Orada deprem olacak, barajlar taşacak

Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları Netanyahu'yu protesto etmek için bakın ne yaptılar?

Birleşik Arap Emirlikleri sahil kasabasını 22 milyar dolara satın aldı!

Keşif uçakları Baykar fabrikasını bulmak için havalandı! 'Bir türlü bulamıyoruz' diyerek duyurdular

Türkiye'ye pazartesi Libya üzerinden çamurlu yağmur gelecek

Belediye Başkan adayı Yeniay, Küçükçekmece'de yapılan saldırıya yönelik açıklamalar yaptı

Ünlü ayakkabı fabrikası iflas etti! Sahibi pes etmedi, öyle bir şey yaptı ki...

"Çekirdekleri hazırlayın çok eğeleneceğiz” Ekrem’e bir tokatta Gelecek Partisinden… “Bizim için Murat Kurum önde”

11 Şubat 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Bayraktar TB2 SİHA gelişmesini duyan Rusya'dan ilginç karar! Türkiye iki gün önce ilan etmişti
Dünya Rusya, Harkiv'i vurdu! 3’ü çocuk 5 ölü
Dünya

Rusya, Harkiv'i vurdu! 3’ü çocuk 5 ölü

Yeniakit Publisher
2024-02-11 12:41:00 -
Rusya, Harkiv'i vurdu! 3’ü çocuk 5 ölü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın ‘Shahed’ İHA’larıyla Harkiv’i hedef aldığını ve 3'ü çocuk olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Zelenski, açıklamasında hayatını kaybeden çocukların aynı aileden olduğunu belirterek, 7 yaşındaki Oleksiy’in, 6 yaşındaki Mykhailo’nun ve 7 aylık bebek Pavlo’nun hayatını kaybettiğini ifade etti. Zelenski, “Bu çocuklar henüz hayatı görmemişlerdi ama Rusların çılgınlığı sonucu öldürüldüler. Başka bir aile daha öldürüldü, bir adam ve eşi. Kurbanların yakınlarına başsağlığı diliyorum. Harkiv'deki kurtarma operasyonu devam ediyor. Aralarında bir çocuğun da bulunduğu 4 kişi kurtarıldı. Düzinelerce insan tahliye edildi. Tüm hizmetler çalışıyor ve etkilenen herkes gerekli yardımı alacak” dedi.

 

Putin’den Avrupa’ya gözdağı! Rusya’yı yenmek imkansız" target="_blank">
Putin’den Avrupa’ya gözdağı! Rusya’yı yenmek imkansız
Putin’den Avrupa’ya gözdağı! Rusya’yı yenmek imkansız

Dünya

Putin’den Avrupa’ya gözdağı! Rusya’yı yenmek imkansız


ÖNE ÇIKAN VİDEO

AB, üyelerini Rusya’ya ambargo için uyardı
AB, üyelerini Rusya’ya ambargo için uyardı

Dünya

AB, üyelerini Rusya’ya ambargo için uyardı

Rusya’dan beklenmedik "Türkiye" kararı! Sebebi herkesi şaşkına çevirdi
Rusya’dan beklenmedik “Türkiye” kararı! Sebebi herkesi şaşkına çevirdi

Gündem

Rusya’dan beklenmedik “Türkiye” kararı! Sebebi herkesi şaşkına çevirdi

Bayraktar TB2 SİHA gelişmesini duyan Rusya'dan ilginç karar! Türkiye iki gün önce ilan etmişti
Bayraktar TB2 SİHA gelişmesini duyan Rusya'dan ilginç karar! Türkiye iki gün önce ilan etmişti

Gündem

Bayraktar TB2 SİHA gelişmesini duyan Rusya'dan ilginç karar! Türkiye iki gün önce ilan etmişti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23