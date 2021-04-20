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Dünya Rusya harekete geçti! Yabancı ortaklar da katılabilecek
Dünya

Rusya harekete geçti! Yabancı ortaklar da katılabilecek

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, uzay istasyonu kurmaya başladıklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 16:59:00 -
Rusya harekete geçti! Yabancı ortaklar da katılabilecek

Rogozin, Twitter hesabından yeni uzay istasyonunun kurulumuyla ilgili görüntü paylaşarak "Yeni Rus uzay istasyonu için ilk modül çalışmaya başladı" ifadelerini kullandı. Bu istasyonu 2025'te uzaya çıkartmayı hedeflediklerine dikkati çeken Rogozin, söz konusu sürecin "Enerji" Roket ve Uzay Şirketi tarafından yönetildiği bilgisini paylaştı.

"Yeni uzay istasyonu projesine yabancı ortaklar da katılabilir"

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov da Uluslararası Uzay İstasyonu'nda teknik sorunların yaşandığını belirterek "Kozmonotların hayatını tehlikeye atamayız. İstasyon yapısı ve demirin eskimesi durumu, geri dönüşü olmayan sonuçlara, felakete yol açabilir. Buna izin verilmemesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

Rusya'nın kendi uzay istasyonunu kurmayı planladığını söyleyen Borisov, bu istasyonun Ay'ın ve etrafındaki alanın incelenmesiyle ilgili uçuşlar için kullanılabileceğini dile getirdi.

Borisov, Rusya'nın yeni istasyon projesini yapmaya gücünün yeteceğini ancak projeye uluslararası ortakların da katılabileceğini belirtti.

Rusya 2025'te Uluslararası Uzay İstasyonu projesinden çekilecek

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, 18 Nisan'da ülkesinin 2025'te Uluslararası Uzay İstasyonu projesinden ayrılacağını belirterek "Ortaklarımızı 2025'te Uluslararası Uzay İstasyonu projesinden çıkacağımız konusunda dürüstçe bilgilendirmemiz lazım" ifadelerini kullanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 12 Nisan'da yetkililerle yaptığı toplantıda Uluslararası Uzay İstasyonu projesini ele almıştı. Bu toplantıda, Rusya'nın kendi uzay istasyonunu kurmayı planladığı belirtilmişti.

 

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