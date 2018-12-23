0553 313 94 23

Rusya görüntüleri dünyaya servis etti: Önce işgal etti, sonra üs kurdu!

Geçtiğimiz aylarda inşasının tamamlandığı ve test uçuşlarının gerçekleştiği duyurulan Rusya’nın Kırım’a yeni inşa ettiği askeri havaalanı faaliyete başladı.

23 Aralık 2018 Pazar 23:34
Rusya görüntüleri dünyaya servis etti: Önce işgal etti, sonra üs kurdu!

Ukrayna’da yaşanan iç savaşın ardından Rusya’nın işgal ettiği Kırım’daki Rus askeri varlığı artmaya devam ediyor. 2 yıl önce Kırım’ın Sivastapol şehrine bağlı Belbek bölgesinde inşa edilen askeri havaalanında geçtiğimiz aylarda inşa işlemleri tamamlanmış ve test uçuşlarına geçilmişti.

Havaalanında yapılan test uçuşlarının tamamlanmasının ardından, Belbek Askeri Havaalanı aktif olarak kullanmaya başladı. Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada havaalanından yapılan uçuşların görüntüleri basına servis edildi.

Rusya’nın yeni askeri bölgesi

Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada piste ilk olarak Su-30m2 tipi çift motorlu savaş uçağının indiği bildirildi. 7 park alanı ve 5 pisti bulunan havaalanında pist uzunluklarının 3 bin 540 metre olduğu açıklandı. Korgeneral Viktor Sevostyanov, Güney Askeri Bölgesinden bazı uçakların Kırım’da yeni yapılan havaalanına konuşlandırıldığını açıkladı. Havaalanında sıklıkla Rus yapımı IL-96 ve A319 tipi uçakların görev yapacağı öğrenildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 23:34
  1. Sivas
  2. rusya
  3. kırım
  4. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya görüntüleri dünyaya servis etti: Önce işgal etti, sonra üs kurdu!
    1. Rusya görüntüleri dünyaya servis etti:..
    2. Telefonunuz şarjdayken bunları yapmayın!
    3. Biberiyenin bu faydalarına..
    4. Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
    5. Bebeklerde göz kayması nedenleri?
    6. Milenyum çağı sorunsalı olan fomo nedir?
    7. Diyet piramit pasta
    8. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, eşiyle..
    9. Meteoroloji'den kritik uyarı: Kar..
    10. Mutfak dolabı temizliği için püf..
    11. Keşkül tarifi
    12. Atopik egzamaya karşı en etkili..
    13. Yelken: BAYK Güz Trofesi
    14. Cani polis kayınbiraderine kurşun..
    15. İspanya'da düzensiz göçmenleri taşıyan..
    16. İHH'dan Balkanlar'da 1500 aileye..
    17. Galatasaray İkinci Başkanı Albayrak..
    18. Benfica farklı kazandı
    19. Trabzonspor'da Onazi ameliyat edilecek
    20. Polisin silahla vurduğu kayınbiraderi..
    "Pezevenk" Müjdat'a da soruşturma açıldı
    "Pezevenk" Müjdat'a da soruşturma açıldı
    Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?
    Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?
    Mağarada öldürülen PKK'lılarla ilgili flaş 'Giresun' detayı!
    Mağarada öldürülen PKK'lılarla ilgili flaş 'Giresun' detayı!
    PKK'yı korku sardı! 'Bizi desteklemezseniz Osmanlı geri döner'
    PKK'yı korku sardı! 'Bizi desteklemezseniz Osmanlı geri döner'
    Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti
    Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti

    Günün Karikatürü

    23 Aralık 2018
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek
    Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek