Rusya fırsatı değerlendirip o ülkelerdeki varlığını artırdı

Rusya, Afrika'daki varlığını genişletmek için bölge ülkelerinin Batılı devletlerle aralarındaki güvensizlik ve diplomatik anlaşmazlıkları bir sıçrama tahtası olarak kullanıyor.

CNBC'de yer alan habere göre Moskova, bölge ülkeleriyle yaptığı askeri iş birlikleri ile Afrika genelinde olumlu bir profil çiziyor. Rusya, tüm bu çabarıyla Batılı devletlere karşı Afrika ülkelerine bir alternatif olma hedefi güdüyor.

Rusya'nın son faaliyetlerine bakıldığında BM aracılığıyla kıta genelinde ticari, ekonomik ve askeri alanda desteklerin arttığı ve bunun yanı sıra gıda ve tıbbi ihtiyaç gibi bölgenin kritik ihtiyaçlarında da yardım sağlandığı görülüyor.

Silah ihracatında yüzde 18 artış

Bu doğrultuda Rusya, son 2 ayda Nijerya ve Etiyopya ile askeri iş birliği anlaşmaları imzaladı. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırmaya göre 2016-2020 yılları arasında Rusya'nın bölgeye yönelik silah ihracatı yüzde 18 artış gösterdi.

Rusya, bölgeye özel askeri gücünü kullanarak da etki ediyor. Birleşmiş Milletler'e göre Rus paralı askerleri Libya ve Orta Afrika hümümetlerine doğrudan yardım sağlamak için görevlendirildi. Ancak Rusya, Wagner Grubu'nun insan hakları ihlallerine yol açan faaliyetleri olduğuna yönelik iddialar ve kanıtlardan dolayı bu bağlantıyı reddediyor.

Temmuz ayında Nijerya hükümetinin insan hakları ihlalleri gerçekleştirdiğine ilişkin iddialar çıkması üzerine ABD, Nijerya'ya 1 milyar dolarlık silah satışını durdurduğunu bildirmişti. Bunun üzerine Rusya, bir aydan kısa bir süre sonra Nijerya kuvvetlerine askeri teçhizat, eğitim ve teknoloji alanlarında destek olmak için ülke ile bir anlaşma imzaladı.

Rusya'nın Batılı devletler ile ilgili memnuniyetsizlik üzerine nüfuz inşası Etiyopya için de geçerliydi. Nitekim Rusya, Tigray'daki bir isyana karşı askeri tepki gösterilmesiyle Batılı devletlerin buna karşı çıkması üzerine Etiyopya hükümetine destek sağladı.

Bütün bunlar ve gösterilecek pek çok diğer örnek, Rusya'nın bölgedeki stratejisine ışık tutuyor. Batılı devletler, çeşitli sebeplerle bölge yönetimleriyle ters düşerken Rusya, geniş bir alan yelpazesi ile nüfuzunu artırıyor.