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Ekonomi Rusya Federal Güvenlik Servisi şok gelişmeyi duyurdu: Türkiye'ye giden Rus sayısı bu yüzden azaldı
Ekonomi

Rusya Federal Güvenlik Servisi şok gelişmeyi duyurdu: Türkiye'ye giden Rus sayısı bu yüzden azaldı

Yeniakit Publisher
2024-05-13 07:08:00 -
Rusya Federal Güvenlik Servisi şok gelişmeyi duyurdu: Türkiye'ye giden Rus sayısı bu yüzden azaldı

Rusya Federal Güvenlik Servisi, Türkiye'ye gelen Rus turist sayısındaki azalmanın sebebini açıkladı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), ülke vatandaşlarının bu sene başından itibaren yaptıkları yurt dışı seyahatleriyle ilgili verileri paylaştı.

Buna göre Ocak-Mart döneminde yurt dışına çıkan Rusya vatandaşlarının sayısı geçen senenin ilk üç ayına göre yüzde 9 artarak 5,3 milyona yükseldi.

Turistik destinasyonlar arasında bu dönemde Rus turistlerin en fazla tercih ettiği ülkelerin başında Türkiye geliyor.

Diğer yandan, turistik destinasyonlar arasında Rusların ilgisinin azaldığı tek ülke de Türkiye oldu.

Türkiye’yi ziyaret eden Rus turist sayısı 2023’ün aynı dönemine göre yüzde 1,5 azalarak 643 bin 800’e geriledi. Bunun başlıca sebebi olarak, oturum izni, iş ve yaşam için Türkiye'ye giden kişilerin sayısındaki düşüş gösteriliyor.

Ocak-Mart 2024 döneminde Rusya vatandaşlarının en fazla ziyaret ettikleri ülkeler Abhazya, Kazakistan, Gürcistan ve Çin.

Turistik destinasyonlar içinde ise Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Tayland ve Mısır listenin başında.

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