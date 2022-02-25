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Dünya Rusya, Eurovision'dan men edildi
Dünya

Rusya, Eurovision'dan men edildi

Avrupa Yayın Birliği bu yılki Eurovision Şarkı Yarışması'na hiçbir Rus grubunun katılmayacağını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-25 19:54:00 -
Rusya, Eurovision'dan men edildi

Avrupa Yayın Birliği (EBU) bu yılki Eurovision Şarkı Yarışması'na hiçbir Rus grubunun katılmayacağını duyurdu.

Finlandiya, Rusya’nın katılmasına izin verilirse yarışmacıları Eurovision 2022 finaline göndermeyeceğini söylerken, Ukrayna da dahil olmak üzere diğer Avrupa kamu yayıncıları Rusya’nın şarkı yarışmasından çıkarılması çağrısı yapmıştı.

Ukrayna, İsveç, Danimarka, Hollanda, Litvanya ve Norveç’teki kamu yayıncıları, Avrupa Yayın Birliği’ni Rusya’yı sınır dışı etmeye çağırmıştı.

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