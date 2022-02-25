Rusya, Eurovision'dan men edildi
Avrupa Yayın Birliği bu yılki Eurovision Şarkı Yarışması'na hiçbir Rus grubunun katılmayacağını bildirdi.
Avrupa Yayın Birliği (EBU) bu yılki Eurovision Şarkı Yarışması'na hiçbir Rus grubunun katılmayacağını duyurdu.
Finlandiya, Rusya’nın katılmasına izin verilirse yarışmacıları Eurovision 2022 finaline göndermeyeceğini söylerken, Ukrayna da dahil olmak üzere diğer Avrupa kamu yayıncıları Rusya’nın şarkı yarışmasından çıkarılması çağrısı yapmıştı.
Ukrayna, İsveç, Danimarka, Hollanda, Litvanya ve Norveç’teki kamu yayıncıları, Avrupa Yayın Birliği’ni Rusya’yı sınır dışı etmeye çağırmıştı.