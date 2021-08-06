  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Su tüketimi artıyor! İstanbul'da korkutan artış
Burdur'daki orman yangınından güzel haber
ABD'de son korona bilançosu açıklandı
Hakkari’de eroin operasyonu
Dünya Rusya Ermenistan’ın Talebine Karşılık Verdi: Azerbaycan Sınırına Asker Sevkiyatı
Dünya

Rusya Ermenistan’ın Talebine Karşılık Verdi: Azerbaycan Sınırına Asker Sevkiyatı

Ermenistan mevzilerinden Azerbaycan sınırlarına yapılan silahlı saldırı ve tacizlerin ardından Rusya, Ermenistan’ın Tavuş Bölgesi sınırına askeri birlik gönderdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-06 16:34:00 -
Rusya Ermenistan’ın Talebine Karşılık Verdi: Azerbaycan Sınırına Asker Sevkiyatı

Ermenistan’ın Azerbaycan sınır hatlarında defalarca ateşkes ihlali yaparak Azerbaycan mevzilerine taciz atışı yapmasının ardından bölgede gerilimin artması üzerine Rusya devreye girdi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın, Rusya’dan sınır hatlarına askeri birlikler talep etmesinden sonra Rusya tarafından Ermenistan’ın Tavuş Bölgesi sınır hattına birlik gönderildiği bildirildi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus birliklerinin bölgeye sevk edildiği ifade edilerek, “Rus sınır muhafızları, Tavuş bölgesindeki Eskipara köyünün bulunduğu yere konuşlandırıldı. Ayrıca bölgede lojistik destek tesisinin inşasına devam edilmektedir” denildi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı açıklamasının sonunda Rus birliklerinin bölgeye gönderilmesini, Rusya-Ermenistan işbirliğine dayandırılarak, “Bu süreç Ermeni-Rus işbirliği çerçevesinde yürütülüyor” ifadeleri kullanıldı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay