Rusya Erdoğan'ın kararını çarpıtarak duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekâtına ilişkin "Böyle bir tablonun ortaya çıkmasından ötürü üzüntülüyüz" dedi ve "Ne Ukrayna'dan ne Rusya'dan vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekâtına ilişkin diplomatik girişimlerini sürdürdüklerini belirterek "Maalesef sonuçta korkulan oldu. 24 Şubat’ta silahlar patladı. Böyle bir tablonun ortaya çıkmasından ötürü üzüntülüyüz" dedi. Erdoğan, Rusya'nın saldırısını kabul edilemez bulduklarını belirterek "Ukrayna yönetiminin ve halkının verdiği mücadeleyi takdir ediyoruz" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Montrö Sözleşmesi'nin boğazlardaki gemi konusunda ülkemize verdiği yetkiyi, krizin önüne geçecek şekilde kullanma kararındayız" ifadelerini kullandı. "Kendi milli çıkarlarımızdan elbette ödün vermeyeceğiz ama bölgesel ve küresel dengeleri de ihmal etmeyeceğiz" diyen Erdoğan "Bunun için ne Ukrayna'dan ne Rusya'dan vazgeçmeyeceğimizi söylüyoruz" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Montrö Sözleşmesi'nin boğazlardaki gemi konusunda ülkemize verdiği yetkiyi, krizin önüne geçecek şekilde kullanma kararındayız" ifadelerini kullandı.



"Kendi milli çıkarlarımızdan elbette ödün vermeyeceğiz ama bölgesel ve küresel dengeleri de ihmal etmeyeceğiz" diyen Erdoğan "Bunun için ne Ukrayna'dan ne Rusya'dan vazgeçmeyeceğimizi söylüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını başka tarafa çektiler

Bugüne kadar 5 bin Türkiye vatandaşının Ukrayna topraklarından ayrılarak Türkiye'ye ve diğer ülkelere geçtiğini kaydeden Erdoğan "Taleplere göre tahliye işlemlerini sürdüreceğiz" diye konuştu.



Türkrus'ta yer alan habere göre, Erdoğan'ın kabine toplantısındaki açıklamaları Rus basınından farklı bir şekilde yorumlandı. Türkiye'nin ısrarla iki ülkeden 'vazgeçmeme' tutumunu Moskova yönetimi başka yere çekti. Erdoğan'ın sözleri Rus basınında anında, "Erdoğan Boğazlar'dan geçişi Montrö'ye dayanarak durdurdu" başlıkları ile verdi.