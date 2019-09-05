Rusya 'Erdoğan' dedi! Sosyal medyada gündem oldu

Rusya'nın St Petersburg kentinde 8 Eylül'de yeni seçilecek vali için yapılacak seçim öncesi BBC Rusça ekibi, kentte seçmenlerin Putin'in aday gösterdiği Beglov'u ne kadar tanıdığını araştırmak için sokak röportajları yaptı. Seçmenlerin çoğunun gösterilen 4 kişi arasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret etmesi dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi ve karizması sınır tanımıyor. Birçok ülkede yapılan seçimlerde kullanılan oy pusulaların içinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı çıkmıştı. Şimdi de bir ilginç haber ise Rusya'nın meşhur St Petersburg şehrinden geldi.

Rusya'nın St Petersburg kentinde halk yeni valiyi seçmek için 8 Eylül'de sandık başına gidiyor. Seçimde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in desteklediği görevdeki vali Aleksander Beglov favori. BBC Rusça ekibi kentte seçmenlerin Beglov'u ne kadar tanıdığını araştırmak için sokak röportajları yaptı.

"Erdoğan dediler"

Seçmenlere Rusya Parlamentosu'nun üst Kanadı Duma'nın eski Başkanı Boris Grizlov, seçime kadar geçici olarak vali atanan Poltavçenko, Aleksander Beglov ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğafları gösterildi ve kimin vali adayı olduğunu işaret etmeleri istendi.

Seçmenlerin çoğunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı işaret etmesi dikkat çekti.

Avrupa ülkelerinde yapılan seçimlerde bir çok gurbetçi vatandaşımızın pusulalara Cumhurbaşkanı Erdoğan ismini yazdıkları gözlenmişti. Bazı vatandaşlar zarflara '' Reisten başka oy verecek adam yok. Uzun adam şu Avrupa'ya bir el atsan'' şeklinde notlar bırakmıştı.