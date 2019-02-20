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Rusya duyurdu: Venezuela'ya ulaştık

Rus haber ajansları, ilaç ve tıbbi teçhizat yardımlarını taşıyan yardım gemisinin Venezuela'ya ulaştığını duyurdu.

20 Şubat 2019 Çarşamba 19:32
Rusya duyurdu: Venezuela'ya ulaştık

Rus haber ajansları, deniz yoluyla gönderilen Rus ilaç ve tıbbi teçhizat yardımının Venezuela'ya ulaştığını bildirdi.

Rus devlet haber ajansları, Dünya Sağlık Örgütü himayesinde deniz yoluyla gönderilen Rus ilaç ve tıbbi teçhizat yardımının Venezuela'ya ulaştığını bildirdi. Haber ajansları yardımın boyutu veya içeriği hakkında bilgi vermedi.

Rusya Maduro'nun yanında

Rusya, muhalefet lideri Juan Guaido'nun kendisini devlet başkanı ilan etmesiyle ülkede oluşan krizde Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu destekliyor.

Guaido, Maduro'ya meydan okumak için uluslararası bir destek toplayarak uluslararası acil yardım çağrısında bulunmuştu. Maduro ise yardım çabalarının ABD liderliğindeki bir darbe girişiminin bir parçası olduğunu söyleyerek yardımın Venezuela'ya girmesini engelleme sözü vermişti.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 19:32
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