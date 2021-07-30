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Dünya

Rusya duyurdu: Türkiye üretecek

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Türkiye’nin Sputnik V aşısını üreteceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-30 17:33:00 -
Rusya duyurdu: Türkiye üretecek

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, başkent Moskova’da düzenlenen Rusya-Türkiye Karma Ekonomik Komisyonu toplantısında, Türkiye’nin, kendi topraklarında Sputnik V aşısının üretimine birkaç ay içerisinde başlayacağını söyledi.

Türkiye ile ilaç alanında işbirliğini artırılmasını ihtimal dahilinde olduğunu kaydeden Novak, Rusya teknolojileri ile Türkiye’de bağışıklık oluşturucu preparatların üretimine geçilmesi gerektiğini de ekledi.

Novak, Moskova’da 17. dönem toplantısı düzenlenen Rusya-Türkiye Karma Ekonomik Komisyonu’nun eşbaşkanı. Komisyonun Türkiye tarafında eşbaşkanıysa Ticaret Bakanı Mehmet Muş.

Türkiye, senenin başında Sputnik V aşısına acil kullanım onayı vermişti.

Sputnik V, viral vektör yöntemi ile geliştirilmiş bir aşı. Söz konusu yöntemde, koronavirüs parçacıklarını vücudun diğer bölgelerine taşıması için zayıflatılmış bir virüs kullanılıyor.

Vücut bu yöntemle koronavirüsün genetik kodunun bir bölümüne maruz bırakılıyor. Bu da bağışıklık sisteminin, gerçekten karşılaştığında koronavirüsle savaşabilmesini sağlıyor.

Dünyada yerel bir sağlık otoritesi tarafından kullanımına izin verilen ilk koronavirüs aşısı olma özelliğini taşıyan Sputnik V’nin güvenilir ve etkili bir aşı olduğuna dair bulgular, İngiliz bilim dergisi The Lancet dahil pek çok saygın yayında yer aldı.

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