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Ekonomi Rusya dünyaya duyurdu: Türkiye indirim yaptı
Ekonomi

Rusya dünyaya duyurdu: Türkiye indirim yaptı

Yeniakit Publisher
2023-06-08 08:01:00 - 2023-06-08 08:06:38
Rusya dünyaya duyurdu: Türkiye indirim yaptı

Rusya Tur Operatörleri Birliği, Türkiye'deki otel fiyatlarına indirim yapıldığını açıkladı.

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Mayıs ve Haziran aylarında Türkiye otel fiyatlarını karşılaştırdı.

ATOR Türkiye'deki popüler otel fiyatlarının aylara göre değişimini inceledi. Buna göre Mayıs ve Haziran aylarında Moskova'dan Antalya'ya 2 kişi 10 gecelik tur paketlerinin fiyatları incelendi.

Haziran'da yüzde 40'a varan fiyat indirimleri

İnceleme sonucu Türk otellerinin çoğunun fiyatlarını Haziran'da Mayıs ayı sonuna göre düşürdüğünü gösterdi. En büyük düşüş 3 yıldızlı otel segmentinde gözlendi. Bazı otellerde fiyat indirimleri yüzde 40'ı buldu. ATOR fiyatların aylar önceki erken rezervasyon kampanyası rakamlarının bile altında olduğuna dikkat çekti.

Turizm Ajansı
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