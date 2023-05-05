Rusya duyurdu: Şoygu, tarihi cephe hattına gönderilecek askeri teçhizatı hazır! Çıkış planı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Güney Askeri Bölgesi’nde Ukrayna’daki cephe hattına gönderilecek silah ve teçhizatı denetledi.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre bugün Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus ordusunun Güney Askeri Bölgesi’nde teftişlerde bulundu. Rus ordusunun lojistiğinden sorumlu Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Korgeneral Aleksey Kuzmenkov’un Bakan Şoygu’ya Ukrayna’da savaşan Rus askerlerine gönderilecek modern tanklar, zırhlı savaş araçları ve özel araçlarla ilgili bilgi verdiği belirtildi.



Cephedeki askerlere sürekli silah ikmali konusunda "özel kontrol" talimatı

Şoygu’nun ise Kuzmenkov’a özel askeri operasyon bölgelerindeki birlikler için gerekli tüm silah ve askeri teknik araçların sürekli ve düzenli bir şekilde tedariki konusunda özel kontrol görevi verdiği aktarıldı. Şoygu’nun üretilen silah ve ağır zırhlı araçların onarım alanlarını da denetlediği vurgulandı.



Wagner’in "Rus ordusuna mühimmat desteği sağlanmıyor" iddiası

Öte yandan, Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü savaşta aktif rol alan Rus paralı asker grubu Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin bugün yaptığı açıklamada, şiddetli çatışmaların yaşandığı stratejik öneme sahip Bakhmut kentinden 10 Mayıs’tan itibaren çekileceklerini duyurmuştu. Prigojin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov’a seslenerek, "Mühimmatımız yüzde 70 oranında eksik. Şoygu, Gerasimov bu mühimmatlar nerede? Buradaki cesetlere bakın" ifadelerini kullanmıştı.

Prigojin ayrıca Bakhmut’ta kendilerinin yanı sıra Rus ordusuna da mühimmat desteği sağlanmadığını iddia ederek, "Tek bir asker tek bir atış yapmıyor. Ne Rus askerlerine ne de bize kimse mühimmat vermiyor" demişti.



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