Rusya'daki haberler için gizli oda! Ünlü gazeteden şok eden hamle! Rus sansürünü nasıl deldi? İşte çözümü

Finlandiyalı bir gazete, Counter-Strike oyunu için hazırladığı haritada Rusya’nın Ukrayna’yı nasıl işgal ettiğini açık açık anlatıyor. Gazete, bu sayede Rus propagandasının da önüne geçebileceğini düşünüyor.

Finlandiya'nın önde gelen gazetelerinden Helsingin Sanomat, Rusya'daki sansüre yakalanmamak için Ukrayna savaşıyla ilgili haberleri Counter-Strike oyunu üzerinden paylaştı.

Gazetenin genel yayın yönetmeni Antero Mukka, Birleşik Krallık merkezli haber ajansı Reuters'a, Rus okurlarla haberleri paylaşabilmek için yaratıcı bir çözüm bulduklarını söyledi.

Independent Türkçe'deki habere göre; İskandinavya'nın en büyük gazetesi, oyunda Rusça "savaş" anlamına gelen "voyna" kelimesine göndermede bulunarak "de_voyna" adlı bir harita tasarladı ve haberleri buradaki bir gizli odaya yerleştirdi.

Gizli odadaki içerikler arasında savaşla ilgili yazılar ve fotoğraflar yer alıyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mukka, dün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Rusya'da basın ve ifade özgürlüğünden büyük endişe duyduğumuz için, Rus takipçilere Ukrayna'daki durumla ilgili güvenilir ve bağımsız gazetecilik sunacak yeni kanallar bulmanın mümkün olabileceğine karar verdik.

Genel yayın yönetmeni, dünyaca ünlü oyunu üreten Valve şirketinden izin almadıklarını da söyledi. Türkiye'de de büyük bir kitleye sahip Counter-Strike'ta oyuncular, istedikleri gibi kendi haritalarını tasarlayabiliyor.

Mukka, oyunun Rusya'daki gençler arasında da popüler olduğuna dikkat çekerek, "Eğer Rusya'daki bazı gençler, sırf bu oyun sayesinde Ukrayna'da neler olup bittiğini birkaç saniyeliğine de olsa düşünecekse buna değer" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen yıl 24 Şubat'ta verdiği askeri operasyon emriyle başlayan savaşın ardından Kremlin, Ukrayna savaşına dair haberlere yönelik kısıtlayıcı düzenlemeler çıkarmıştı.

Putin, savaşla ilgili dezenformasyon yaptığı tespit edilen kuruluşlara 15 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngören düzenlemeyi geçen yıl martta imzalamıştı. Bunun ardından yabancı haber sitelerine erişim engeli getirilmiş, BBC, CNN ve Bloomberg gibi önde gelen Batılı medya kuruluşları da ülkedeki faaliyetlerini askıya almıştı.