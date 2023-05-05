Rusya'nın paralı asker grubu Wagner duyurdu: Ukrayna'nın kritik kentinden çekilecek, cehennemde yanacaksınız

Ntv'nin aktardığı haberde: Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar, savaşın başlangıcından bu yana doğu Ukrayna bölgesinde acımasız oldu. Wagner'in Prigozhin liderliğindeki kara birlikleri, Rusya'nın burada konuşlanmış ana güçlerinden birini oluşturdu. Batı tahminlerine göre hem Kiev hem de Moskova son birkaç ayda Bakhmut'ta binlerce asker kaybetti. Donetsk bölgesinde yer alan ve savaş öncesi nüfusu 70 bin olan şehir, aylardır Rus saldırılarının merkezi konumunda bulunuyor. Uzmanlar kentin düşmesinin savaşın seyrini Rusya lehine değiştirebileceğini belirtiyor. 2022'de Wagner Grubu, Rus mahkumları Ukrayna'da savaşmaları için işe aldığı ve mahkumlara özgürlük sözü verdiği için tartışmalara yol açtı. ABD'li yetkililere göre, Temmuz 2022'ye kadar 40 binden fazla eski hükümlü Wagner'e katıldı. The New York Times'a göre ise çoğu Wagner askeri yeteri kadar eğitimi olmadığı için öldü.