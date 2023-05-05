2023-05-05 20:02:11 Rusya'nın paralı asker grubu Wagner duyurdu: Ukrayna'nın kritik kentinden çekilecek, cehennemde yanacaksınız
Rusya'nın Wagner Grup paralı asker gücünün lideri Yevgeny Prigozhin çok önemli açıklamalarda bulundu!Ani bir açıklamayla güçlerinin geçen yazdan bu yana ele geçirmeye çalıştıkları Ukrayna'nın kritik kenti Bakhmut'u terk edeceğini duyurdu. Prigozhin, ağır kayıplar ve yetersiz mühimmat nedeniyle 10 Mayıs'ta kenti terk edeceklerini belirken, ölü askerlerinin yanında bir video çekerek üst düzey Rus yetkililere tepki gösterdi. Prigozhin, "Askerlerime mühimmat vermeyenler cehennemde yanacak!" dedi.