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Rusya duyurdu! S-500 üretimi başladı

Rusya, Türkiye'nin de bu ay teslim alacağı S-400 hava savunma sistemlerinin üst modeli olan S-500 hava savunma sisteminin üretimine başladı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:08
Rusya duyurdu! S-500 üretimi başladı

Rus devlet sanayi şirketi Rostec’in CEO’su Sergey Çemezov, yeni füze savunma sistemi S-500’ün Rusya ordusunda olacağını söyledi. Rossiya-1 televizyonundaki bir programda konuşan Çemezov “S-500’ün üretimine bugün başlıyoruz. Bu daha modern bir sistem. Şimdi hakkında konuşmak istemiyorum çünkü henüz hizmette değil. Ancak yakın zamanda olacak” dedi.

Sputnik'in haberine göre, Çemezov, S-500’ün ne zaman Rusya ordusunun kullanımında olacağı sorusuna da “Testler bittiğinde” yanıtını verdi. Çemezov, S-500’ün menzilinin S-400’den farklı olacağını da ifade etti.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:08
  1. rusya
  2. S-500 füze sistemi

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