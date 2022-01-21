Rusya duyurdu: S-400'leri gönderdik

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, tatbikatlar için iki S-400 füze savunma sistemi bataryası demiryolu ile Uzak Doğu bölgesinden Belarus’a gönderildi.

Bakanlığın açıklamasına göre, Uzak Doğu Askeri Birimi’ne bağlı Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma birliklerinden iki S-400 Triumf füze savunma sistemi bataryası Habarovsk bölgesindeki tren istasyonuna hareket etti. İstasyonda teçhizatlar askerler tarafından raylı platformlar üzerine yüklendi.

Askerler Belarus’ta tatbikatın gerçekleştirileceği poligonlarda fırlatma mevzilerinin donatılması, kamufle edilmesi, bakımı gibi çalışmalar yürütecek, Rusya ve Belarus’un Birleşik Bölgesel Hava Savunma Sistemi kapsamında tatbikat amaçlı muharebe görevine başlayacak.

Rusya Savunma Bakanı Aleksandr Fomin, 18 Ocak’taki açıklamasında iki ülke arasındaki tatbikatın iki aşamalı olarak gerçekleştirileceğini ve 20 Şubat’ta tamamlanacağını söylemişti.