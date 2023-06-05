Rusya duyurdu: Ne Mısır, ne İran, ne de Suudi Arabistan! Türkiye rekor oranda bizden almaya başladı

Rusya'da tahıl üreticileri ihracatta yeni rekorlara imza atmaya devam ediyor. Kommersant gazetesi ödeme kanallarındaki problemler ve tahıl anlaşmasıyla ilgili belirsizliklere rağmen üreticilerin rekor hasat sayesinde 59 milyon ton tahıl ihraç etmeyi başardığını yazıyor.



Rusargotrans 1 Temmuz 2022 - 30 Haziran 2023 arası dönemi kapsayan tarım sezonunda Rus üreticilerin 48,2 milyon tonu buğday olmak üzere 59,3 milyon ton tahıl ihraç ettiğini açıkladı. Sektörel gözlemciler bu rakamların yeni bir rekora karşılık geldiğine dikkat çekiyor.



Rusya böylece 2017-2018 sezonunda dünya buğday üretimi içinde yüzde 11,3 olarak hesaplanan payını yüzde 13'e yükseltmeyi başardı.



Yeni sezonda mayıs sonu itibarıyla Rusya'dan en çok tahıl ithal eden ülke ise 10,6 milyon tonla Türkiye oldu. Türkiye'yi Mısır, İran, Suudi Arabistan, Cezayir ve Libya gibi ülkeler takip ediyor.