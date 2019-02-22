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Rusya duyurdu: Muhalifleri silahlandırıyorlar

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD şirketleri ve NATO'nun Venezuela'daki muhalifleri silahlandırmak için çalışmalar yaptığını iddia etti.

22 Şubat 2019 Cuma 14:59
Rusya duyurdu: Muhalifleri silahlandırıyorlar

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO ve ABD şirketlerinin "Venezuela'daki muhalifleri nasıl silahlandırırız?" diye görüştüğünü iddia etti.

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD şirketleri ve NATO'nun Venezuela'daki muhalifleri silahlandırmak için harekete geçtiğini iddia etti.

Özel birlikler ve silah gönderildi

Zaharova ayrıca bu konu ile alakalı ellerinde kanıt olduğunu söyledi.

ABD'nin "insani yardım" kisvesi altında 23 Şubat'ta büyük ve tehlikeli bir provokasyon planlanladığınıu iddia eden Rusya, Venezuela sınırına Özel Kuvvetler birlikleri ve silah gönderildiğini duyurdu.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 14:59
  1. ABD
  2. Rusya
  3. Venezuela

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