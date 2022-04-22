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Dünya Rusya duyurdu: Bitirdik
Dünya

Rusya duyurdu: Bitirdik

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'dan bir türlü yanıt alamadıklarını ve bu nedenle barış görüşmelerini bitirdiklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 18:28:00 -
Rusya duyurdu: Bitirdik

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya gönderdikleri teklife 5 gündür cevap alamadıklarını belirterek Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin durduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova ve Kiev arasında yaklaşık 2 aydır devam ettirilen müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada "Barış görüşmeleri durdu, zira Ukraynalı müzakerecilere, beş gün önce ilettiğimiz teklife hala bir yanıt alabilmiş değiliz" dedi.

Kazak mevkidaşı ile bir görüşme gerçekleştiren Lavrov, Zelenski’nin, Azovstal çelik fabrikası tesislerine sıkışıp kalmış Ukrayna güçlerinin Rusya tarafından yok edilmesinin barış görüşmelerini sona erdireceği şeklindeki sözleri içinse “Rusya, ültimatomları tolere etmeyecek” cevabını verdi.

Lavrov Ukraynalı yetkililerin açıklamalarını eleştirerek, "Bize barış görüşmelerine gereksinimleri olmadığını, yazgılarını kabullendiklerini düşündürüyorlar” dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov geçtiğimiz günlerde tekliflerini Ukrayna tarafına ilettiklerini belirterek "Çok açık hazırlanan taslak belgemiz Ukrayna tarafına iletildi. Top artık onlarda" demişti.

Peskov konuşmasında Kiev'in yaklaşımını sürekli değiştirdiğini ve bu nedenle müzakerelerde çok az ilerleme sağlandığını belirtirken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de geçtiğimiz hafta Ukrayna ile görüşmelerin "çıkmaz" bir noktada olduğunu söylemişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise aynı gün yaptığı açıklamada Rusya ile Ukrayna Müzakere heyetlerinin İstanbul’da gerçekleşen toplantıda bazı kararlar aldığını ancak bu kararların anlaşma metnine yazılmadığını belirterek “Rusya artık Ukraynalı müzakerecilere güvenmiyor. Burada ‘güven ve teyit et’ unsurlarından ‘güven’ kısmı uzun zamandır yok." demişti.

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