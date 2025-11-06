Rusya duyurdu: BAE ve Mısır Türkiye'yi geçti! Ama bir sebebi var

Rusya Tur Operatörleri Birliği’nin (ATOR) Analitik Servisi, SletatRu rezervasyon sistemi verilerine dayanarak hazırladığı son raporda, 2025 yılının Kasım ayı için yapılan yurt dışı tur satışlarının geçen yıla göre önemli ölçüde arttığını açıkladı.

Verilere göre Rus turistlerin en çok tercih ettiği destinasyonların başında Mısır geldi. Ülke, toplam satışların yüzde 27,6’sını oluştururken geçen yıl da ilk sırada yer almıştı. Birleşik Arap Emirlikleri yüzde 15,9’luk payla ikinci sıraya yükselirken, geçen yıl dördüncü sıradaydı. Türkiye ise yüzde 13,7’lik oranla üçüncü sıraya yerleşti; bir yıl önce beşinci sıradaydı.

Listenin devamında Tayland yüzde 13,3, Vietnam yüzde 6,6, Rusya yüzde 6, Çin yüzde 5,4, Sri Lanka yüzde 2,7, Küba yüzde 1,8 ve Maldivler yüzde 1,7 oranla ilk onu tamamladı.

2024 Kasım dönemine kıyasla, bu yıl yurt dışı destinasyonlara olan talep belirgin şekilde arttı. Buna karşılık iç pazara olan ilgi azaldı. Geçen yıl satışlarda ikinci sırada yer alan Rusya’nın payı bu yıl yüzde 20,5’ten yüzde 6’ya gerileyerek altıncı sıraya düştü. Abhazya bu yıl ilk 10 listesinden tamamen çıktı.

ATOR’un değerlendirmesine göre tur operatörleri, bu eğilimi yılın ilkbahar aylarından itibaren gözlemlemeye başladı. Kasım tatil döneminde yurt dışı turlara olan talep yıllık bazda ortalama yüzde 45 artarken, iç turizm satışları yüzde 3 ila 5 oranında azaldı. Bazı büyük tur şirketlerinde bu düşüşün yüzde 20’ye kadar ulaştığı bildirildi.

ATOR Uluslararası Turizm Başkan Yardımcısı ve Space Travel Genel Müdürü Artur Muradyan, son dönemde yaşanan bu hızlı artışın nedenini üç temel faktöre bağladı. Muradyan, “Turistler için uygun döviz kurları, cazip fiyat seviyeleri ve geçen yıla göre genişleyen charter uçuş ağı yurt dışı turlara ilgiyi artırdı” dedi.

SletatRu sisteminde yapılan aramalarda da benzer bir tablo ortaya çıktı. Kasım 2025 turları için yapılan çevrim içi aramalarda Mısır yüzde 28,4, BAE yüzde 16,8 ve Türkiye yüzde 15,9 oranla en çok ilgi gören üç destinasyon oldu. Bu ülkeleri Tayland, Vietnam, Çin, Rusya, Maldivler, Sri Lanka ve Küba izledi.

Yıl bazında karşılaştırıldığında, Mısır, BAE, Vietnam, Çin ve Maldivler’e yönelik arama ilgisinin belirgin biçimde arttığı; buna karşın Rusya, Türkiye, Tayland, Sri Lanka ve Küba’ya olan ilgide azalma görüldü. Örneğin Türkiye’ye yönelik arama oranı geçen yıla kıyasla yaklaşık yüzde 5, Tayland için yüzde 15, Sri Lanka ve Küba için yüzde 30 azaldı.