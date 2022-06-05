Rusya duyurdu! Almanların hatasını düzelteceğiz

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle birçok batılı ülke Rusya'ya yaptırım uyguladı.

Almanya'daki Max Planck Dünya Dışı Fizik Enstitüsü ise, Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırmaları Enstitüsü ile birlikte geliştirdiği eROSITA teleskobunu kapatma ya da bir başka ifadeyle uyku moduna alma kararını vermişti.

Almanya'nın "Spektr-RG" uzay programını sekteye uğratan kararın ardından Rusya'dan açıklama geldi.

"Almanların hatasını düzelteceğiz"

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, uzay programını tek taraflı olarak sürdüreceklerini duyurdu:

"Spektr-RG sistemindeki Alman teleskobun, Rus teleskopla birlikte yeniden faaliyete geçirilmesi emrini verdim. Siyasi sebeplerden dolayı Alman teleskobu kapatma kararı alanların buna hakkı yoktu. Almanların hatasını düzelteceğiz ve Spektr-RG gözlemevimizde teleskoplarını açacağız."

Rogozin ayrıca Almanların aldığı karar sonrasında zarara uğratıldıklarını öne sürerek, konuyla ilgili Almanlara tazminat davası açacaklarını da sözlerine ekledi.