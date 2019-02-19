Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Suriye'den çekilme kararıyla ilgili son dakika açıklamalar yaptı. ABD'yi bölgede yasa dışı adımlar atmaması konusunda uyaran Lavrov ABD'nin Suriye'deki amacının ülkeyi bölmek ve Fırat'ın batısında devlet benzeri bir yapı oluşturmak olduğunu öne sürdü.

Rusya, ABD'nin Suriye'deki amacının ülkeyi bölmek ve Fırat'ın batısında devlet benzeri bir yapı oluşturmak olduğunu öne sürdü.

Uyarıda bulundu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Suriye'den çekilme kararı hakkında yorumda bulundu. Lavrov, Washington yönetimi ve müttefiklerini bölgede yasa dışı adımlar atmaması konusunda uyardı. ABD'nin bölgeden çekilmesinin Suriye'deki krizde anlaşmaya varılması için pozitif bir gelişme olarak değerlendiren Lavrov, ABD'nin Suriye'deki amacının ülkeyi bölmek ve Fırat'ın batısında devlet benzeri bir yapı oluşturmak olduğunu öne sürdü.