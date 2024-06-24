  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

‘Allah’ı kalbinizle sevin” diyordu! Bu da Tacikistan'ın 28 Şubat'çısı

Beklenmedik gelişme! BAE'liler Türkiye'nin dev online marketindeki kontrolü ve yönetimi devralıyor

Araba alacaklar elini çabuk tutsun! Temmuz zammı geliyor!

85 milyon vatandaşın beklediği haber geldi! 28 Haziran'da rahatız

Arap basını dünyaya ilan etti: Türkiye o havaalanını vuracak

Gram altın için şu ana kadar duyduğunuz tüm tahminleri unutun! En iddialı tahmin geldi: 7 gününüz kaldı

Mehmet Büyükekşi iddialara ateş püskürdü! ''Organize, kötü niyetli bir algı''

Bakan Tekin öğretmenlere seslendi: Bu öncelikli meselemiz

Cem Küçük'ten çok konuşulacak çıkış: Yeni vergi paketi eğer cayılmazsa harika olacak

Türkiye'ye para yağacak! Kardeş ülkeyle milyarlık anlaşma
Dünya Rusya duyurdu: ABD füzesiyle vurdu! Savaşta tansiyon yükseliyor! Ruslar Savunma Bakanlığı'ndan bildirdi
Dünya

Rusya duyurdu: ABD füzesiyle vurdu! Savaşta tansiyon yükseliyor! Ruslar Savunma Bakanlığı'ndan bildirdi

Yeniakit Publisher
2024-06-24 18:41:00 - 2024-06-24 18:42:01
Rusya duyurdu: ABD füzesiyle vurdu! Savaşta tansiyon yükseliyor! Ruslar Savunma Bakanlığı'ndan bildirdi

Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Ukrayna, ABD’den tedarik ettiği füzelerle saldırdı! Ukrayna ülkesi Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'daki Sivastopol’e saldırı düzenledi.

Kiev, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'daki Sivastopol şehrine saldırı düzenledi.

Sivastopol bölgesinin sözde valisi Mihail Ravojayev, saldırıda 3’ü çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 100’den fazla kişinin ise yaralandığını söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı ise Telegram'da yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın saldırıyı "ABD tarafından sağlanan, misket başlıklı ATACMS operasyonel-taktik füzeleri" kullanarak gerçekleştirdiğini duyurdu.

Dört füzenin havada imha edildiği, bir füzenin ise hava savunma etkisiyle rotasından saparak kent üzerinde infilak ettiği belirtildi.

Honda’dan dev indirim rüzgarı! Listede: Peşin alımda bu fırsat kaçmaz!
Honda’dan dev indirim rüzgarı! Listede: Peşin alımda bu fırsat kaçmaz!

Otomotiv
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Honda’dan dev indirim rüzgarı! Listede: Peşin alımda bu fırsat kaçmaz!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23