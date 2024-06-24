Rusya duyurdu: ABD füzesiyle vurdu! Savaşta tansiyon yükseliyor! Ruslar Savunma Bakanlığı'ndan bildirdi
Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Ukrayna, ABD’den tedarik ettiği füzelerle saldırdı! Ukrayna ülkesi Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'daki Sivastopol’e saldırı düzenledi.
Kiev, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'daki Sivastopol şehrine saldırı düzenledi.
Sivastopol bölgesinin sözde valisi Mihail Ravojayev, saldırıda 3’ü çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 100’den fazla kişinin ise yaralandığını söyledi.
Rusya Savunma Bakanlığı ise Telegram'da yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın saldırıyı "ABD tarafından sağlanan, misket başlıklı ATACMS operasyonel-taktik füzeleri" kullanarak gerçekleştirdiğini duyurdu.
Dört füzenin havada imha edildiği, bir füzenin ise hava savunma etkisiyle rotasından saparak kent üzerinde infilak ettiği belirtildi.