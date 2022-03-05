"Rusya durdurulmazsa Boğazları hedef almayacağının garantisi yok"

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin bir otelde düzenlenen Genişletilmiş Divan Toplantısı öncesinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Emperyalistlerin umurunda olan tek şeyin dünyayı sömürmek ve hakimiyeti ellerinde bulundurmak olduğunu belirten Destici, emperyalist devletlerin uluslararası ilişkilerde hukuk ve diplomasiyi kullanmak yerine kendilerine kayıtsız, şartsız bağlı kukla oluşturmayı tercih ettiklerini söyledi. Destici, "Hem ABD'si, İngiltere'si, Fransa'sı hem de Rusya'sı, Çin'i hatta bir yönüyle Hindistan'ı kendilerine ait kukla devletler oluşturmak istiyorlar." dedi.

Putin'in Ukrayna'yı silahsızlandırma gerekçesiyle işgal ettiğini vurgulayan Destici, "Peki seni kim silahsızlandıracak? Yani silahlanma hakkın var, nükleer silahlara sahip olma hakkın var ama Ukrayna'nın, Polonya'nın, Finlandiya'nın, Kazakistan'ın, Özbekistan'ın yok. Rusya'nın, Ukrayna'ya hangi gerekçeyle olursa olsun saldırısını ve işgal girişimini reddediyoruz, tanımıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşının bir tarafı olmadığını, hep itidalli ve dengeli bir politika yürüttüğünü açıklayan Destici, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz, insani ve vicdani olarak savaşın tarafıyız. Biz, mazlumların yanındayız, zalimlerin karşısındayız. Biz, saldıranın yanında değiliz, saldırıya uğrayan ve toprakları işgal edilmeye çalışılan Ukrayna'nın yanında olduğumuzu da açıkça ifade ediyoruz. Eğer bugün Rusya, Ukrayna'da durdurulmazsa hedefinin yarın Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan, hatta Türkiye'mizin doğu bölgesi, Karadeniz ve Boğazlar olmayacağının garantisini hiç kimse bize veremez. Tarihi gözümüzün önüne getireli, tarihten ders alalım."

Türkiye'de bazı kesimlerin Rusya'nın saldırılarını ve işgalini meşrulaştırmak adına NATO'yu suçladıklarını anımsatan Destici, "Onların vebali yok demiyoruz ama Rusya'nın şu an Ukrayna'ya saldırısını hiçbir şekilde onlar üzerinden açıklayamazlar. Yanlışı kim yapıyorsa, saldırıyı kim yapıyorsa öncelikle onlar kınanmalıdır." açıklamasında bulundu.

Birleşmiş Milletleri eleştiren Destici, "Birleşmiş Milletlerin yapısı, bu haliyle dünya üzerinde barışı, üyelerinin haklarını korumak yerine bu sömürü düzeninin devamını sağlama fonksiyonunu yerine getirmektedir. Bunun için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısı acilen değiştirilmeli ve tüm üyelerin eşit haklara sahip olduğu bir seviyeye getirilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

NATO'nun dünyanın her yerinde ABD'nin çıkarlarını korumak yerine kendi üyelerinin hak ve menfaatlerini koruması gerektiğine dikkati çeken Destici, NATO'nun çifte standart uyguladığını ileri sürdü.

Türkiye'de bazı kesimlerin, Rusya-Ukrayna arasında savaşın nedenini Türkiye'nin sattığı İHA ve SİHA'lara bağladığını aktaran Destici, şunları kaydetti:

"Bir kere bu araçlar Türkiye'nin milli gururu olmalı. İnşallah kısa zamanda da bu İHA ve SİHA'larla yetinmeyeceğiz. Kendi savaş uçağımızı yapacağız ve şu an yapılış aşamasında. Aynı şekilde kendi füzelerimizi yapacağız. Ama görüyoruz ki sadece Rusya, Ermenistan, Yunanistan, Çin bunlardan rahatsız değil, içimizdeki Rus, Çin, Ermeni uşakları bunlardan rahatsız."