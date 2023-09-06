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Dünya Rusya dünyaya duyurdu: Uzun menzilli füzelerle vurduk
Dünya

Rusya dünyaya duyurdu: Uzun menzilli füzelerle vurduk

Yeniakit Publisher
2023-09-06 17:59:00 -
Rusya dünyaya duyurdu: Uzun menzilli füzelerle vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da orduya ait sabotaj gruplarının eğitim üssünü uzun menzilli füzelerle vurduklarını duyurdu.

Bakanlıktan Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin açıklama yapıldı.

Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin bazı hedeflere yönelik saldırı yaptığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Bu gece Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri güçleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin sabotaj gruplarının eğitim üssüne yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlarla grup saldırısı gerçekleştirdi. Hedefler vuruldu. Saldırı amacına ulaştı." ifadelerine yer verildi.

"ZAPORİJYA YÖNÜNDE RUS ORDUSUNUN POZİSYONUNDA DEĞİŞİKLİK YOK"

Rus birliklerinin Zaporijya yönünde Verbovoye ve Rabotino yerleşim bölgelerine yönelik Ukrayna ordusunun 4 saldırısını püskürttüğü kaydedilen açıklamada, "Rus birliklerinin taktik pozisyonunda herhangi bir değişiklik yok." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Rus ordusunun bugüne kadar Ukrayna'ya ait 467 uçak, 248 helikopter, 6 bin 426 insansız hava aracı, 435 hava savunma füze sistemi, 11 bin 696 tank ve zırhlı araç, 1148 çok namlulu roketatar, 6 bin 253 obüs ve havan topu, 12 bin 749 özel askeri aracın imha edildiği vurgulandı.
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