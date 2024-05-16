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Ekonomi Rusya dünyaya duyurdu! Türkiye ilk sırada değil
Ekonomi

Rusya dünyaya duyurdu! Türkiye ilk sırada değil

Yeniakit Publisher
2024-05-16 21:26:00 -
Rusya dünyaya duyurdu! Türkiye ilk sırada değil

Rusya Tur Operatörleri Birliği, ülkeyi en çok ziyaret edenlerin Türkmenler olduğunu duyurdu. İkinci sırada ise Türk vatandaşları yer aldı.

Rusya Tur Operatörleri Birliği yılın ilk çeyreğinde ülkeyi 219 bine yakın yabancı turistin ziyaret ettiğini açıkladı. FSB'nin açıkladığı verilere dayandırılan habere göre bu turistlerin yarısını Çin Halk Cumhuriyeti'nden gelenler oluşturuyor.

Haberde ayrıca yabancı turist sayısının önceki yıla kıyasla 3 kat arttığı bilgisi yer aldı.

Rusya'ya en çok turist gönderen ikinci ülke 16 binle Türkmenistan oldu. Türkiye ise 12 bin 500 turistle üçüncü sırada yer aldı. Bu üç ülkeyi 8 bin 400 turistle Almanya ve 7 bin 300 turistle Birleşik Arap Emirlikleri takip ediyor.

Ocak-mart arası dönemde Rusya'ya en çok turist gönderen diğer ülkeler Suudi Arabistan, Küba, İran, Polonya ve Kuveyt oldu.

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