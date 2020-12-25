Rusya dünyaya duyurdu! ‘Savaş başladı’

Mariya Zaharova, Rus medyasına yaptığı açıklamasında, “Maalesef aşı savaşı başladı. Bu her şeyin savaşı, Kovid konusu siyasileştirildi artık. Kovid salgınıyla ilgili bilgi salgını meydana geldi. Bu korkunç realitenin parçası, elbette aşı ve Rus çabalarıyla ilgili karalama kampanyası ve Rusya’nın başarılarına ilişkin enformasyon engellenmesi ile ilgili her şeyin savaşı” ifadelerini kullandı.

Dezenformasyona cevap verme, yalanlama ve karşı argümanlar sunma yeteneğinin önemli olduğunu belirten Rus diplomat, “Rusya’nın gücü her zaman olduğu gibi gerçek, başarılarımız ve yaptıklarımıza ilişkin gerçekler” dedi.

"Enformasyon savaşçıları arasındaki bir savaş"

Batı basınında, Rus aşıya ilişkin çok sayıda “söylenti, hayal ürünü, düpedüz saçmalık” gördüğünü anlatan Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü: Tutunacak hiçbir şey bulmayınca ‘dahi’ bir şey buldular. Rusya kötü, dediler, çünkü kendisi Batı’nın aşılarına karşı dezenformasyon kampanyası yürütüyormuş. Bu artık bir çeşit saçmalık. Aşı savaşı gidiyor ama bu, bilim insanları arasında olan bir savaş değil, politikacılar ve çoğunlukla Batının ana akım medya sayfalarında karşı karşıya olduğumuz enformasyon savaşçıları arasındaki bir savaş.