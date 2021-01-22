  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Rusya, domates kotasını 250 bin tona yükseltti
Ekonomi

Rusya, domates kotasını 250 bin tona yükseltti

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Rusya’nın Türkiye’nin domates ihracatına uyguladığı kotanın 200 bin tondan 250 bin tona yükseltildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 16:23:00 -
Rusya, domates kotasını 250 bin tona yükseltti

Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya’nın konuya ilişkin kararnamesinin onay sürecinin tamamlandığını ve az önce yayımlandığını kaydetti. Kararnamenin 10 gün sonra yürürlüğe gireceğini belirten Pekcan, “Rusya’nın domates ihracatımıza yönelik uyguladığı kota 200 bin tondan 250 bin tona yükseltildi. Çiftçilerimize, ihracatçımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanlığı’ndan çok kritik WhatsApp uyarısı: Paylaşmayın
Teknoloji

Cumhurbaşkanlığı’ndan çok kritik WhatsApp uyarısı: Paylaşmayın

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, gizlilik sözleşmesi kararı sonarsı tepkilerin odağındaki WhatsApp'a ilişkin..
Türkiye'den sonra Rusya'da harekete geçti! Hemen durdurun
Medya

Türkiye'den sonra Rusya'da harekete geçti! Hemen durdurun

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), TikTok ve Vkontakte sosyal medya sitelerine uyarı yazıs..
Aymazlıkta sınır tanımıyorlar... İşte Uluslararası Basın Enstitüsü'nün ikiyüzlüğü!
Gündem

Aymazlıkta sınır tanımıyorlar... İşte Uluslararası Basın Enstitüsü'nün ikiyüzlüğü!

Türkiye’nin kurallara uymayan sosyal medya platformlarını kaldırmasını isteyen Uluslararası Basın Enstitüsü’nün batı ülkelerine karşı sessiz..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay