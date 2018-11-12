0553 313 94 23
impression

'Rusya, dolara darbe vuran ülkeler arasında'

Rusya`nın küresel ticarette doların hegemonyasına darbe vuran ülkeler arasında yer aldığı ve bu alanda ilk başarılı sonuçları elde etmeye başladığı açıklandı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 17:33
'Rusya, dolara darbe vuran ülkeler arasında'

Wall Street Journal'in (WSJ) haberine göre özel kişilerin ve şirketlerin Rus bankalarında bulunan döviz cinsindeki yatırımları eylül ayında yüzde 26 azaldı.

Rusya'nın dolar bazındaki ihracat gelirlerinin payı da, 2013'teki yüzde 80 seviyesinden 2018'in ikinci çeyreğinde yüzde 68'e geriledi.

WSJ'ye göre dolara olan bağlılığın azaldığını gösteren bir diğer veri, Rusya ve Çin arasındaki hızla gelişen ticaret. İki ülkenin ruble ve yuan bazında yürüttüğü ikili ticaret, son 4 yıl içinde yaklaşık 4 kat arttı.

Gazete, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Merkez Bankası'nın desteklediği dolardan vazgeçme planının, finansal sistemi hedef alacak olası Batı yaptırımlarının etkisini azaltma amacı taşıdığını da vurguladı.

PUTİN'DEN KOSTİN'İN PLANINA DESTEK

ABD'nin yaptırım politikası nedeniyle son dönemde ciddi olarak ele alınan ulusal para birimleriyle ticaret konusunu değerlendiren Andrey Kostin, Washington'ın mevcut tutumunun devamı halinde ulusal para birimlerine geçişin kaçınılmaz olacağını vurgulamış ve bu kapsamda 4 adımlı bir plan önermişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kostin'in planını desteklediği açıklanmıştı.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 17:33
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ülke şokta! Kızamık salgını 12 canı aldı
    1. Ülke şokta! Kızamık salgını 12 canı aldı
    2. Vatandaşa büyük kolaylık! Yarı..
    3. 'Rusya, dolara darbe vuran ülkeler..
    4. Nevşehir'de peribacaları arasındaki..
    5. 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu! 6 kişi..
    6. Konyaspor, 1,5 senede 4 teknik..
    7. Süper Lig'de Aykut Kocaman sesleri!
    8. CHP Grup Disiplin Kurulu, Öztürk..
    9. Aselsan'dan önemli adım! Bugün tescil..
    10. Tarihi köprü yanında hasmını silahla..
    11. 2018 KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu..
    12. Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı..
    13. CHP'li isimden Mansur Yavaş açıklaması!
    14. Dışişlerinden ABD'ye başsağlığı mesajı
    15. 'Evinden aldıracağım' dediği..
    16. Türkiye'den Amerika'ya başsağlığı..
    17. Şenol Güneş "müşteki" sıfatıyla ifade..
    18. Türkiye ile Rusya'dan "Dış Ticaret..
    19. Şenol Güneş ifade verdi!
    20. Türkiye ve Rusya arasında dev proje!..
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Tam bir facia, katliam, tek kelimeyle intihar!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Tam bir facia, katliam, tek kelimeyle intihar!
    Sosyal medyadan Aile Bakanı Selçuk'a gönderme: Ey bacım yanındayız
    Sosyal medyadan Aile Bakanı Selçuk'a gönderme: Ey bacım yanındayız
    Diyanet, Erbaş'ın, Kadir Mısıroğlu ziyaretine dair açıklama yaptı
    Diyanet, Erbaş'ın, Kadir Mısıroğlu ziyaretine dair açıklama yaptı
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    Skandal tutuklamaya vatandaşlardan sert tepki! #AtatürkİlahDeğildir
    Skandal tutuklamaya vatandaşlardan sert tepki! #AtatürkİlahDeğildir

    Günün Karikatürü

    11 Kasım 2018
    Bu seçimin mağlubu belli oldu... Şener: Aday olabilirim
    Bu seçimin mağlubu belli oldu... Şener: Aday olabilirim
    Alman Ordusu'ndan korkunç plan! Tek tek öldüreceklerdi, dünya şokta
    Alman Ordusu'ndan korkunç plan! Tek tek öldüreceklerdi, dünya şokta