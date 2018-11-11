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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik Türkiye açıklaması!

Rusya ile Türkiye’nin vize rejiminin serbestleştirilmesi konusunda aralıksız diyalog halinde olduğunu belirten Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, "Görüşmeler oldukça enerjik ilerliyor" dedi.

11 Kasım 2018 Pazar 11:24
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik Türkiye açıklaması!

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Rusya ile Türkiye’nin vize rejiminin serbestleştirilmesi konusunda aralıksız diyalog halinde olduğunu belirtti.

"Görüşmeler, oldukça enerjik ilerliyor"

Rus medyasına konuşan Gruşko, "Görüşmeler oldukça enerjik ilerliyor. Mevcut vize rejiminin serbestleştirilmesi konusunda konsolosluk hizmetleri arasında aralıksız diyalog yürütüyoruz. Söz konusu olan, belirli pasaport kategorilerinin sahipleri için vize muafiyeti" dedi.

Geçtiğimiz günlerde vize konusunun ele alındığı yeni görüşmenin gerçekleştirildiğini bildiren Gruşko, "Bu konuda mutabakat sağlandığında ilgili anlaşma biçiminde işlem yapılacaktır" diye ekledi.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 11:24
  1. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko
  2. Rusya
  3. Türkiye
  4. Vize serbestliği
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