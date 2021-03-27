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Dünya Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: Biden'ın basın toplantısı kurgu
Dünya

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: Biden'ın basın toplantısı kurgu

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve geldiğinden bu yana ilk kez gerçekleştirdiği basın toplantısının kurgu olduğunu söylerken yabancı gazetecilere de söz hakkı verilmeyerek ayrımcılık yapıldığını kaydetti.

Yeniakit Publisher
2021-03-27 00:55:00 -
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: Biden'ın basın toplantısı kurgu

ABD Başkanı Biden'ın ilk basın toplantısını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, toplantının önceden 'kurgulanmış' olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Joe Biden'in Beyaz Saray'da düzenlediği ilk basın toplantısının önceden hazırlanmış bir 'kurgu' olduğunu belirterek, toplantıda sadece Rus gazetecilere değil, diğer yabancı gazetecilere de söz hakkı verilmeyerek ayrımcılık yapıldığını kaydetti.

"Basın toplantısının kurgulandığı çok açık"

ABD'de, kurgulanmış enformasyon kampanyalarının bu seviyede düzenlenebileceğini beklemediğine vurgu yapan Zaharova, "Basın toplantısının önceden kurgulandığı çok açık. Şahsen beni şok etti, açık söylüyorum" ifadelerini kullandı.

Sözcü, basın toplantısında sadece Rus gazetecilerin değil, aynı zamanda diğer yabancı gazetecilerin de ayrımcılığa uğradığını belirterek, "Dürüst olmak gerekirse, Washington'un mevcut yetkililerinin başvurduğu yöntemler korkutucu" dedi.

Zaharova, her zaman ifade özgürlüğünün önemi ve medyayla ilişkilerde 'her türlü sahtekarlıktan' kaçınma gereğinden bahseden Washington’un eylemlerinde tüm bu özellikleri görmenin garip olduğunu da sözlerine ekledi.

Biden'ın elindeki notlar dikkat çekti

Biden'ın göreve geldiğinin 65. gününde düzenlediği ilk basın toplantısına dair görüntülerde elindeki notlar dikkat çekti. Notların bazılarında Biden'ın Beyaz Saray'daki ilk aylarda önemle üzerinde durduğu altyapı meselesine dair veriler olduğu görülürken soru soracak gazetecilerin sırası, fotoğrafı ve hangi kurumda çalıştıklarını gösteren bir liste de göze çarptı.

 

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